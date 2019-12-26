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На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют движение в ночь с 26 на 27 декабря
26 декабрь 2019 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. На 151-м километре федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в ночь на 27 декабря планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке рамной конструкции «Табло переменной информации».
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», для безопасного монтажа рамной конструкции в период с 01.15 до 01.30 часов 27 декабря будет перекрыто движение в обоих направлениях.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Кроме того, следует учитывать информацию при планировании своего маршрута.
Как сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор», для безопасного монтажа рамной конструкции в период с 01.15 до 01.30 часов 27 декабря будет перекрыто движение в обоих направлениях.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Кроме того, следует учитывать информацию при планировании своего маршрута.
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