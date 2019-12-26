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Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в IV квартале сократилось на шесть единиц

26 декабрь 2019 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Число работающих башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга в конце IV квартала 2019 года составило 138 единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последние три месяца число работающих кранов сократилось на 6 единиц. Рост к аналогичному периоду 2018 года составил 7%.

«Во второй половине года рынок жилья Екатеринбурга продолжал пополняться новыми проектами, но темпы этого процесса были не такими высокими, как в прошлом году. Поэтому небольшая коррекция по индексу кранов выглядит логичной. Темпы строительства по большинству площадок остаются высокими», — говорится в исследовании.

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