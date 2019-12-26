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Арбитражный суд признал банкротом МУП «Водоканал города Михайловск»
26 декабрь 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом МУП «Водоканал города Михайловск». Об этом сообщается в материалах арбитража.
«Признать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Михайловск» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 19 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве «Водоканала» в марте 2019 года подала компания «ЭнергосбыТ Плюс». Общая сумма исковых требований превышает 14 млн руб.
«Признать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Михайловск» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 19 июня 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве «Водоканала» в марте 2019 года подала компания «ЭнергосбыТ Плюс». Общая сумма исковых требований превышает 14 млн руб.
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