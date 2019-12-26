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Президент РФ отправил в отставку заместителя главы Свердловского управления СК России Михаила Бусылко

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко. Документ размещен на сайте правовой информации.



Михаил Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 млн руб. от адвоката Владислава Вострецова. По данным следствия, он обещал помочь в возбуждении уголовного дела по хищению активов АО «Металлургический завод имени Бардина».



В данный момент Михаил Бусылко находится по решению суда под домашним арестом.

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