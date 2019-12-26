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Свердловское УФАС уличило «Областную станцию переливания крови» и компанию «Альфа Фарм» в сговоре на рынке иммуноглобулина

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Свердловское УФАС России выявило сговор на рынке иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Выводы ведомства подтверждены также решениями судов.



Управлением ФАС России по Свердловской области проведена внеплановая выездная проверка ГБУЗ Свердловской области «Областная станция переливания крови» — производителя и участника рынка иммуноглобулина против клещевого энцефалита в РФ. На основании документов, собранных Свердловским УФАС России, а также материалов Министерства здравоохранения Свердловской области было возбуждено дело по признаками нарушения ГБУЗ СО «ОСПК» и ООО «Альфа Фарм» части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.



Как отметили в пресс-службе антимонопольного управления, ГБУЗ СО «ОСПК» занимает в России более 50% рынка иммуноглобулина против клещевого энцефалита. На протяжении 2016-2018 гг. в рамках договоров между ООО «Альфа Фарм» и Станцией переливания крови этому обществу при покупке иммуноглобулина предоставлялась скидка в размере 30% от суммы поставленного препарата. При этом ООО «Альфа Фарм» выкупало почти весь объем продукции.



По результатам анализа в ЕИАС закупочных процедур установлено, что ООО «Альфа Фарм» участвовало в 106 торгах в рамках Закона о контрактной системе и было признано победителем в 93 из них (88%), при этом в 68 торгах (64%) ООО «Альфа Фарм» являлось единственным участником, где снижение НМЦК (экономия бюджетных средств) не произошло, контракты были заключены по максимальной цене.



Такие результаты торгов явились следствием сложившихся в 2015-2018 гг. между ГБУЗ СО «ОСПК» и ООО «Альфа Фарм» договорных и фактических отношений, в результате которых ООО «Альфа Фарм» не имело конкурентов на торгах.



Также установлено, что ООО «Альфа Фарм» неоднократно обращалось в ГБУЗ СО «ОСПК» с предложением о производстве и закупке товара под конкретные торги, зная о высокой вероятности победы на торгах ввиду отсутствия конкурентов. При этом имели место факты отказов поставки со стороны станции препарата иным покупателям с указанием на его отсутствие.



Таким образом, в действиях ГБУЗ СО «ОСПК» и ООО «Альфа Фарм» установлено нарушение, выразившееся в сговоре, ограничивающем доступ на рынок иммуноглобулина против клещевого энцефалита конкурентам ООО «Альфа Фарм». Учитывая, что поскольку соглашение направлено на увеличение обществом «Альфа Фарм» дохода путем получения скидок при покупке иммуноглобулина, постольку доходом, полученным в результате выявленного нарушения, будет размер полученной скидки — 171 млн 935 тыс. 418,53 руб.



Свердловским УФАС России ООО «Альфа Фарм» выдано предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства, в размере 171 млн 935 тыс. 418,53 руб.



ГБУЗ СО «ОСПК» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 14.32 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн 852 тыс. 936 руб. 99 коп. Решение и предписание Свердловского УФАС признаны Арбитражным судом Свердловской области (дело № А60-27425/2019) законными и обоснованными, штраф ГБУЗ СО «ОСПК» признан законным в части, не превышающей 2 млн 426 тыс. 468 руб. 50 коп.



Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

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