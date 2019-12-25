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Группа ЧТПЗ отгрузила более 150 тыс. тонн труб для магистрального газопровода ТАПИ в Туркменистан
25 декабрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Группа ЧТПЗ поставила свыше 150 тыс. т труб для строительства магистрального газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия). Заказчиком контракта выступил государственный концерн «ТуркменГаз».
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, трубы диаметром 1422 мм с наружным антикоррозионным покрытием из стали класса прочности Х70 предназначены для строительства линейной части газопровода ТАПИ на территории Туркменистана. Группа ЧТПЗ стала единственной российской компанией, которая прошла все этапы квалификационного отбора и предложила лучшие условия поставки среди 94 участников тендера.
«Кроме того, реализация проекта способствовала успешному закрытию сложной сделки с использованием исламских финансовых инструментов с подтверждением обязательства оплаты продукции на сумму более 200 млн долл. между Сбербанком, Islamic Development Bank и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана», — отметили в пресс-службе.
«Группа ЧТПЗ успешно принимает участие в знаковых международных трубопроводных проектах благодаря высокому качеству продукции, которое гарантировано технологическим уровнем производства и многолетней компетенцией компании в производстве ТБД. Группа ЧТПЗ справилась с заказом для газопровода ТАПИ, выполнив высокие требования клиента к качеству продукции и срокам поставки. Отмечу, что за последние годы это крупнейшая поставка труб в Туркменистан среди производителей СНГ, и мы видим дальнейшие перспективы успешного сотрудничества на этом рынке», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
ТАПИ — магистральный газопровод протяженностью 1814 км и пропускной способностью около 33 млрд кубометров газа в год. Реализация проекта позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.
Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, трубы диаметром 1422 мм с наружным антикоррозионным покрытием из стали класса прочности Х70 предназначены для строительства линейной части газопровода ТАПИ на территории Туркменистана. Группа ЧТПЗ стала единственной российской компанией, которая прошла все этапы квалификационного отбора и предложила лучшие условия поставки среди 94 участников тендера.
«Кроме того, реализация проекта способствовала успешному закрытию сложной сделки с использованием исламских финансовых инструментов с подтверждением обязательства оплаты продукции на сумму более 200 млн долл. между Сбербанком, Islamic Development Bank и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана», — отметили в пресс-службе.
«Группа ЧТПЗ успешно принимает участие в знаковых международных трубопроводных проектах благодаря высокому качеству продукции, которое гарантировано технологическим уровнем производства и многолетней компетенцией компании в производстве ТБД. Группа ЧТПЗ справилась с заказом для газопровода ТАПИ, выполнив высокие требования клиента к качеству продукции и срокам поставки. Отмечу, что за последние годы это крупнейшая поставка труб в Туркменистан среди производителей СНГ, и мы видим дальнейшие перспективы успешного сотрудничества на этом рынке», — сообщил коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
ТАПИ — магистральный газопровод протяженностью 1814 км и пропускной способностью около 33 млрд кубометров газа в год. Реализация проекта позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.
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