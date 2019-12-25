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Объемы незаконного обналичивания денежных средств в торговле и туризме по итогам 11 месяцев 2019 года упали втрое

УрБК, Москва, 25.12.2019. Объем обналичивания денежных средств компаниями торговли, туризма и дистрибьюторами в январе-ноябре 2019 года в России сократился более чем в три раза по сравнению с прошлым годом — до 60 млрд руб. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.



«Что касается такого вопроса, как теневой оборот денежной наличности. Это достаточно сложный, серьезный вопрос. На сегодняшний день можно констатировать, что нашими усилиями совместно с кредитными организациями мы достигли за истекающий год неплохих результатов. По нашим оценкам, объемы операций по безналичной компенсации наличной выручки туристскими компаниями, дистрибьюторами, табачниками, автомобильными дилерами по сравнению с прошлым годом сократились более чем в три раза», — цитирует «Прайм» сегодняшнее заявление представителя Центробанка.



По словам Дмитрия Скобелкина, объем обналичивания компаниями торговли, туризма и дистрибьюторами в России за 11 месяцев 2019 года составил порядка 60 млрд руб.



Ранее зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин заявлял, что основными каналами нелегальной «обналички» остаются рынки. Как он отметил, российские банки в последние два года перестали активно заниматься незаконным обналичиванием денег, поскольку регулятор усиленно работает над пресечением схем обналичивания денег через оптовую и розничную торговлю.

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