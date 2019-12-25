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Воспитанники подшефной компании «ФОРЭС» боксерской школы завоевали медали на турнире «Снежинка»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Воспитанники подшефной ООО «ФОРЭС» боксерской секции Школы олимпийского резерва из Асбеста завоевали золотую и серебряную медали на XXXIV региональном новогоднем турнире «Снежинка». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Спортивное состязание проходило 17-22 декабря в поселке городского типа Приобье (Ханты-Мансийский автономный округ).



«В турнире участвовали около 190 боксеров из Свердловской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Соперничая с ними, асбестовский боксер Данил Зубицкий завоевал золото среди юниоров, а Арсений Лохнев — серебро среди юношей. Данил — боец опытный, в секции бокса он занимается шесть лет. Арсений тренируется два года, и этот турнир стал для него первым крупным соревнованием. В равном бою он уступил первое место бойцу из Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Еще более успешной оказалась недавняя поездка асбестовских боксеров на соревнования в Курган, где Свердловская область заняла первое общекомандное место. Межрегиональный турнир памяти основателя зауральского бокса Виктора Меженова прошел 12-15 декабря. В нем состязались более 130 боксеров из Свердловской, Тюменской, Курганской и Оренбургской областей.



«Свердловскую область представляли три воспитанника боксерской секции Школы олимпийского резерва из Асбеста: Марк Костарев, Камал Гасанов и Дмитрий Гамазанов. Бойцы выиграли все свои бои и принесли золото своей области. Дмитрия Гамазанова признали лучшим боксером турнира. И отдельно его наградили кубком за технико-тактическую подготовку», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

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