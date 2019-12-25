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Активы банка «НЕЙВА» по итогам 2019 года сохранились на уровне 8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Банк «НЕЙВА» подвел предварительные итоги 2019 года. Как сообщили УрБК в пресс-службе банка, в течение года кредитно-финансовая организация поддерживала активы на уровне 8 млрд руб., поднявшись в общероссийском рейтинге банков с 206 до 201 позиции.



«2019 год стал для нас особенным, потому что банк «НЕЙВА» отметил юбилей — 10 лет с даты основания. В целом же год мы отработали успешно, придерживаясь основных положений своей стратегии развития, которые предполагают спокойное, постепенное улучшение основных финансово-экономических показателей, внедрение новых сервисов и модернизацию существующих без резких скачков и вхождения в высокорисковые проекты», — отметил в комментарии председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.



Большое внимание в уходящем году банк «НЕЙВА» уделил развитию клиентского сервиса. В частности, был осуществлен большой и технологически сложный проект по подключению к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Официально Банк «НЕЙВА» стал 26-м по счету участником СБП с 18 ноября 2019 года.



Кроме того, в текущем году банк «НЕЙВА» расширил географию своего присутствия, открыв новый офис в Ростове.



«Что касается сервисов для корпоративных клиентов, большое обновление функционала получил мобильный банк для бизнеса «НЕЙВА.Бизнес»: в него был интегрирован сервис проверки репутации контрагента, добавилась функция открытия депозитов, выпуска и перевыпуска корпоративных карт, чат с банком и многое другое. По итогам всероссийского исследования маркетингового агентства Markswebb, «НЕЙВА.Бизнес» вошел в топ-10 лучших мобильных банков для бизнеса наравне с приложениями ряда крупнейших федеральных банков», — уточнили в кредитно-финансовой организации.



Также в 2019 году в банке «НЕЙВА» была создана новая должностная позиция — персональный комплаенс-менеджер — сотрудник, который предоставляет бизнесу услуги по анализу его деятельности на соответствие требованиям ФЗ-115, проверке компании и ее контрагентов на нахождение в черных списках, помогает грамотно отвечать на запросы банка и т. п.



«Пока ФЗ-115 не будет пересмотрен и актуализирован, а критерии сомнительности компаний не будут четко определены, банкам необходимо вместе с клиентами решать проблемы и вопросы, связанные с финансовым мониторингом, по возможности помогать надежным компаниям избегать рисков попадания под банковские ограничения по неосторожности», — пояснил Павел Ефремов.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:54</span><br /><strong>Активы банка «НЕЙВА» по итогам 2019 года сохранились на уровне 8 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Банк «НЕЙВА» подвел предварительные итоги 2019 года. Как сообщили УрБК в пресс-службе банка, в течение года кредитно-финансовая организация поддерживала активы на уровне 8 млрд руб., поднявшись в общероссийском рейтинге банков с 206 до 201 позиции.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092337-aktivy-banka-neyva-po-itogam-2019-goda-sohranilis-na-urovne-8-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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