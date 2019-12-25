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«МегаФон»: Уральцы планируют поездки в Москву и Сочи в новогодние каникулы
25 декабрь 2019 (16:11)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Больше всего уральцы мечтают о новогодней поездке в Москву и Сочи. Именно эти города лидируют по покупкам билетов и туров в сервисе «МегаФон Путешествия». Среди зарубежных курортов верхние строчки заняли Турция и Греция. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
Согласно исследованию, в пятерку самых популярных российских направлений также входят Симферополь, Минеральные Воды и Геленджик. Топ самых привлекательных международных курортов дополняют Испания, Италия и Франция.
«Любимый вид передвижения у жителей Урала — самолет. На него приходится каждый второй заказ в нашем сервисе. Далее идут романтики — любители железной дороги. Билеты на поезд — это каждая пятая покупка. Также в этом году путешественники стали чаще оформлять страховку, заранее выбирать и оплачивать экскурсии — все это можно сделать быстро и удобно в одном сервисе», — отмечает генеральный директор «МегаЛабс» (дочерняя компания «МегаФона») Андрей Кушнарев.
Отметим, что «МегаФон Путешествия» — это сервис по онлайн-бронированию билетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. Он сравнивает цены у сотен партнеров и подбирает оптимальные варианты для путешествий, например, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку абонент «МегаФона» получает кэшбэк реальными деньгами, которые автоматически зачисляются на счет телефона.
Среди партнеров сервиса — крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики. Среди них Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие. Подробнее на сайте travel.megafon.ru.
Согласно исследованию, в пятерку самых популярных российских направлений также входят Симферополь, Минеральные Воды и Геленджик. Топ самых привлекательных международных курортов дополняют Испания, Италия и Франция.
«Любимый вид передвижения у жителей Урала — самолет. На него приходится каждый второй заказ в нашем сервисе. Далее идут романтики — любители железной дороги. Билеты на поезд — это каждая пятая покупка. Также в этом году путешественники стали чаще оформлять страховку, заранее выбирать и оплачивать экскурсии — все это можно сделать быстро и удобно в одном сервисе», — отмечает генеральный директор «МегаЛабс» (дочерняя компания «МегаФона») Андрей Кушнарев.
Отметим, что «МегаФон Путешествия» — это сервис по онлайн-бронированию билетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. Он сравнивает цены у сотен партнеров и подбирает оптимальные варианты для путешествий, например, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку абонент «МегаФона» получает кэшбэк реальными деньгами, которые автоматически зачисляются на счет телефона.
Среди партнеров сервиса — крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики. Среди них Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие. Подробнее на сайте travel.megafon.ru.
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