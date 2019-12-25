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«МегаФон»: Уральцы планируют поездки в Москву и Сочи в новогодние каникулы

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Больше всего уральцы мечтают о новогодней поездке в Москву и Сочи. Именно эти города лидируют по покупкам билетов и туров в сервисе «МегаФон Путешествия». Среди зарубежных курортов верхние строчки заняли Турция и Греция. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Согласно исследованию, в пятерку самых популярных российских направлений также входят Симферополь, Минеральные Воды и Геленджик. Топ самых привлекательных международных курортов дополняют Испания, Италия и Франция.



«Любимый вид передвижения у жителей Урала — самолет. На него приходится каждый второй заказ в нашем сервисе. Далее идут романтики — любители железной дороги. Билеты на поезд — это каждая пятая покупка. Также в этом году путешественники стали чаще оформлять страховку, заранее выбирать и оплачивать экскурсии — все это можно сделать быстро и удобно в одном сервисе», — отмечает генеральный директор «МегаЛабс» (дочерняя компания «МегаФона») Андрей Кушнарев.



Отметим, что «МегаФон Путешествия» — это сервис по онлайн-бронированию билетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. Он сравнивает цены у сотен партнеров и подбирает оптимальные варианты для путешествий, например, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку абонент «МегаФона» получает кэшбэк реальными деньгами, которые автоматически зачисляются на счет телефона.



Среди партнеров сервиса — крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики. Среди них Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие. Подробнее на сайте travel.megafon.ru.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:11</span><br /><strong>«МегаФон»: Уральцы планируют поездки в Москву и Сочи в новогодние каникулы</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Больше всего уральцы мечтают о новогодней поездке в Москву и Сочи. Именно эти города лидируют по покупкам билетов и туров в сервисе «МегаФон Путешествия». Среди зарубежных курортов верхние строчки заняли Турция и Греция. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092335-megafon-uralcy-planiruyut-poezdki-v-moskvu-i-sochi-v-novogodnie-kanikuly.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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