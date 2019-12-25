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Средний размер выданных потребительских кредитов в Свердловской области сократился на 7,6%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Средний размер выданных потребительских кредитов после введения показателя долговой нагрузки (ПДН) в Свердловской области сократился на 7,6% — до 171 тыс. руб. против 186 тыс. в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов после введения ПДН снизился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в октябре-ноябре 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (с помощью потребительских кредитов) составил 169,8 тыс. руб. против 187,8 тыс. руб. в октябре-ноябре 2018 года.



В лидерах снижения среднего чека потребкредита среди регионов РФ — Москва и Московская область, на которых приходится сокращение на 16,3% и 20,1% соответственно. Также в лидерах снижения среднего размера выданных потребительских кредитов оказались Самарская (-14,2%), Тульская (-14,2%) и Новосибирская (-12,4%) области. Единственным регионом из топ-30, где средний чек по потребкредиту в октябре-ноябре 2019 года незначительно вырос, оказался Алтайский край (+0,3%).

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