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В Екатеринбурге в декабре возобновился рост цен на вторичное жилье

На 23 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 314 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последний месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, сократилось на 3,2% и составило 8,96 тыс. объектов.



Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 88 дней.

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