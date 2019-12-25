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Правительство РФ инициирует создание нового единого реестра туристических агентов
25 декабрь 2019 (15:23)
УрБК, Москва, 25.12.2019. Правительство РФ решило создать реестр туристических агентов. Такое заявление в ходе заседания сделал глава кабинета министров Дмитрий Медведев.
По его словам, соответствующий законопроект правительство РФ внесет в Госдуму. Новый единый федеральный реестр туристических агентов будет создан помимо существующего реестра туроператоров. Он должен заработать через год — 1 января 2021 года.
«Включение в него станет обязательным для всех турагентов. И, естественно, бесплатным. Данные будут заносить сами туристические операторы, сведения о договоре с ними тоже будут отражаться, будет указываться и информация о различных иных посредниках, субагентах — так называемых центрах бронирования — и так далее», — цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба правительства.
По словам Дмитрия Медведева, следует предусмотреть ответственность за невнесение данных в будущий реестр, а также за предоставление неверной информации.
«Естественно, ответственность административную, штрафную. Если туристическая фирма будет продавать путевки, но сведения о ней в реестре отсутствуют, то она тоже будет оштрафована. Надо подумать — если такая деятельность не прекращается, может быть, это основание для того, чтобы обратиться в суд за более строгими видами ответственности», — пояснил глава правительства.
По его словам, соответствующий законопроект правительство РФ внесет в Госдуму. Новый единый федеральный реестр туристических агентов будет создан помимо существующего реестра туроператоров. Он должен заработать через год — 1 января 2021 года.
«Включение в него станет обязательным для всех турагентов. И, естественно, бесплатным. Данные будут заносить сами туристические операторы, сведения о договоре с ними тоже будут отражаться, будет указываться и информация о различных иных посредниках, субагентах — так называемых центрах бронирования — и так далее», — цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба правительства.
По словам Дмитрия Медведева, следует предусмотреть ответственность за невнесение данных в будущий реестр, а также за предоставление неверной информации.
«Естественно, ответственность административную, штрафную. Если туристическая фирма будет продавать путевки, но сведения о ней в реестре отсутствуют, то она тоже будет оштрафована. Надо подумать — если такая деятельность не прекращается, может быть, это основание для того, чтобы обратиться в суд за более строгими видами ответственности», — пояснил глава правительства.
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