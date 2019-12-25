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15 сотрудников компании «ФОРЭС» подтвердили право проводить внутренний аудит системы менеджмента качества

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. В начале 2020 года 15 руководителей и специалистов Асбестовского отделения, Сухоложского и Курьинского подразделений и головного офиса ООО «ФОРЭС» получат новые именные сертификаты, которые подтверждают их право проводить внутренний аудит системы менеджмента качества (СМК), внедренной на предприятии.



«СМК, действующая в компании «ФОРЭС», продолжает соответствовать требованиям международного стандарта ISO 9001: 2015. Условием и неотъемлемой частью действия такой системы и является проведение внутренних аудитов. Только так можно определить, что в системе нужно усовершенствовать и какие положительные наработки распространить», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».



Раз в три года организаторы и участники внутренних аудитов должны обновлять свои знания, подтверждая уровень квалификации. По результатам обучения, которое проводила ведущий специалист и аудитор международной фирмы TUV NORD CERT (Германия), все участники сдали специальный экзамен.



«Система менеджмента качества, действующая на предприятии, позволяет отследить несоответствия на любом этапе процесса производства, своевременно предупредить их возникновение, ориентироваться на потребителя, постоянно улучшая качество продукции, повышая имидж предприятия, увеличивая количество заказов. Первый сертификат соответствия своей СМК требованиям международного стандарта ISO 9001 «ФОРЭС» получила в 2008 году. Проходя соответствующие процедуры внешнего аудита, компания раз в три года подтверждает это соответствие», — сообщили в пресс-службе «ФОРЭС».

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