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После введения показателя долговой нагрузки средний размер выданных потребительских кредитов в России снизился почти на 10%
25 декабрь 2019 (15:05)
УрБК, Москва, 25.12.2019. После введения показателя долговой нагрузки (ПДН) средний размер выданных потребительских кредитов снизился почти на 10%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В октябре-ноябре 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (с помощью потребительских кредитов) составил 169,8 тыс. руб. Таким образом, после введения с 1 октября текущего года ПДН средний размер потребкредитов в России сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 169,8 тыс. руб. против 187,8 тыс. руб. в октябре-ноябре 2018 года.
В лидерах снижения среднего чека потребкредита среди регионов РФ — Москва и Московская область, на которых приходится сокращение на 16,3% и 20,1% соответственно.
«Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к розничному кредитованию. Иными словами, банки стали оценивать заемщиков еще тщательнее. Поэтому в последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов. Вместе с тем пока рано говорить о том, насколько долгосрочной окажется эта тенденция», — отметил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В октябре-ноябре 2019 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (с помощью потребительских кредитов) составил 169,8 тыс. руб. Таким образом, после введения с 1 октября текущего года ПДН средний размер потребкредитов в России сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 169,8 тыс. руб. против 187,8 тыс. руб. в октябре-ноябре 2018 года.
В лидерах снижения среднего чека потребкредита среди регионов РФ — Москва и Московская область, на которых приходится сокращение на 16,3% и 20,1% соответственно.
«Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки (ПДН) усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к розничному кредитованию. Иными словами, банки стали оценивать заемщиков еще тщательнее. Поэтому в последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов. Вместе с тем пока рано говорить о том, насколько долгосрочной окажется эта тенденция», — отметил в комментарии генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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