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В Свердловской области продлят переходный период для оформления документов на нестационарные торговые объекты

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. В Свердловской области продлят переходный период для собственников нестационарных торговых объектов. Мера принята для того, чтобы коммерсанты успели оформить все необходимые документы.



Срок для размещения нестационарных торговых объектов был определен до 22 декабря 2019 года. В результате не все желающие успели в установленном порядке реализовать право на заключение договоров, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



В связи с этим региональное министерство по управлению госимуществом подготовило проект постановления правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области».



В настоящее время проект проходит этап подготовки для начала процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных актов. После его принятия и вступления в силу индивидуальные предприниматели и юрлица, осуществляющие деятельность в сфере нестационарной торговли, будут иметь возможность завершить процедуру заключения договоров посредством подачи пакета документов без проведения торгов до 1 июля 2020 года.



«Разработка данного нормативно-правового акта оптимально продляет переходный период, тем самым хозяйствующие субъекты имеют возможность планировать свою деятельность на перспективу в рамках правового поля», — отметил замгубернатора, и. о. министра по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов.

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