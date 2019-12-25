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В течение пяти лет в Екатеринбурге планируют построить двадцать школ
25 декабрь 2019 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. В течение пяти лет в Екатеринбурге планируют построить двадцать общеобразовательных школ. Об этом в программе «Стенд» на «Четвертом канале» заявил глава города Александр Высокинский.
«Сегодня у нас в работе находятся девять школ — такого не было никогда. Мы в этом году сдаем одну школу, в следующем — несколько школ. Цель — по четыре, по пять школ ежегодно сдавать», — сообщил глава города.
По словам Александра Высокинского, школы — это приоритет городских властей. Речь идет как о реконструкции, так и расширении уже существующих образовательных учреждений. В качестве примера глава Екатеринбурга привел обновленную школу на ВИЗ-бульваре.
«Мы убираем старые здания и строим новые современные образовательные комплексы», — добавил Александр Высокинский.
«Сегодня у нас в работе находятся девять школ — такого не было никогда. Мы в этом году сдаем одну школу, в следующем — несколько школ. Цель — по четыре, по пять школ ежегодно сдавать», — сообщил глава города.
По словам Александра Высокинского, школы — это приоритет городских властей. Речь идет как о реконструкции, так и расширении уже существующих образовательных учреждений. В качестве примера глава Екатеринбурга привел обновленную школу на ВИЗ-бульваре.
«Мы убираем старые здания и строим новые современные образовательные комплексы», — добавил Александр Высокинский.
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