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«Уральские авиалинии» получили четвертый самолет типа Airbus neo
25 декабрь 2019 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Накануне, 24 декабря 2019 года, парк «Уральских авиалиний» пополнил третий Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRY, который стал четвертым самолетом типа neo в парке авиакомпании.
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, лайнер получен напрямую с завода Airbus в Гамбурге.
«Салон нового самолета имеет двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Neo — это самолеты с большой дальностью, с расходом топлива на 20% ниже по сравнению с предыдущими моделями. Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и другие самолеты типа neo, которые уже есть в парке авиакомпании», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Согласно информации компании, свой первый рейс новый борт выполнил в среду, 25 декабря 2019 года, по маршруту U6-262 Москва (Домодедово) — Екатеринбург.
«Семьдесят семь пассажиров рейса оценили новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов, улучшенную звукоизоляцию, вместительные багажные полки и модернизированные панели над пассажирскими креслами. Самолет стал 47-м по счету в авиапарке «Уральских авиалиний», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Лайнер будет эксплуатироваться на внутренних и международных маршрутах по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation Lease Finance. По данным пресс-службы, в январе 2020 года авиакомпания получит еще один новый самолет Airbus A321neo.
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, лайнер получен напрямую с завода Airbus в Гамбурге.
«Салон нового самолета имеет двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Neo — это самолеты с большой дальностью, с расходом топлива на 20% ниже по сравнению с предыдущими моделями. Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и другие самолеты типа neo, которые уже есть в парке авиакомпании», — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Согласно информации компании, свой первый рейс новый борт выполнил в среду, 25 декабря 2019 года, по маршруту U6-262 Москва (Домодедово) — Екатеринбург.
«Семьдесят семь пассажиров рейса оценили новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов, улучшенную звукоизоляцию, вместительные багажные полки и модернизированные панели над пассажирскими креслами. Самолет стал 47-м по счету в авиапарке «Уральских авиалиний», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Лайнер будет эксплуатироваться на внутренних и международных маршрутах по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation Lease Finance. По данным пресс-службы, в январе 2020 года авиакомпания получит еще один новый самолет Airbus A321neo.
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