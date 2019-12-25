Новости дня

«Уральские авиалинии» получили четвертый самолет типа Airbus neo

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Накануне, 24 декабря 2019 года, парк «Уральских авиалиний» пополнил третий Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRY, который стал четвертым самолетом типа neo в парке авиакомпании.



Как уточнили в пресс-службе перевозчика, лайнер получен напрямую с завода Airbus в Гамбурге.



«Салон нового самолета имеет двуклассную компоновку, рассчитанную на размещение 8 пассажиров в бизнес-классе и 168 в экономическом. Neo — это самолеты с большой дальностью, с расходом топлива на 20% ниже по сравнению с предыдущими моделями. Новый лайнер также оснащен двигателями LEAP-1A от CFM International, как и другие самолеты типа neo, которые уже есть в парке авиакомпании», — говорится в сообщении авиаперевозчика.



Согласно информации компании, свой первый рейс новый борт выполнил в среду, 25 декабря 2019 года, по маршруту U6-262 Москва (Домодедово) — Екатеринбург.



«Семьдесят семь пассажиров рейса оценили новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов, улучшенную звукоизоляцию, вместительные багажные полки и модернизированные панели над пассажирскими креслами. Самолет стал 47-м по счету в авиапарке «Уральских авиалиний», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.



Лайнер будет эксплуатироваться на внутренних и международных маршрутах по соглашению об операционном лизинге с компанией CDB Aviation Lease Finance. По данным пресс-службы, в январе 2020 года авиакомпания получит еще один новый самолет Airbus A321neo.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:03</span><br /><strong>«Уральские авиалинии» получили четвертый самолет типа Airbus neo</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Накануне, 24 декабря 2019 года, парк «Уральских авиалиний» пополнил третий Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRY, который стал четвертым самолетом типа neo в парке авиакомпании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092325-uralskie-avialinii-poluchili-chetvertyy-samolet-tipa-airbus-neo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: