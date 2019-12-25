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В Свердловской области создали рабочую группу по вопросам начисления налогов на имущество торговых и офисных центров
25 декабрь 2019 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам начисления налогов на имущество крупных торговых и офисных центров.
В состав рабочей группы вошли 25 человек, в том числе заместители губернатора Алексей Орлов, Сергей Зырянов, Олег Чемезов, замглавы Екатеринбурга Марина Андрусь, вице-председатель регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин, президент ГК «Кировский» Игорь Ковпак, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.
Отметим, что с 1 января 2020 года налог на недвижимость для всех свердловских торговых и офисных центров, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м., будет исчисляться от кадастровой стоимости. В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 329 таких объектов, из них 287 расположены в Екатеринбурге. Полный размер ставки составит 2% в год, льготный — 1%.
Созданная рабочая группа будет помогать свердловским предпринимателям в решении всех вопросов, связанных с изменением системы налогообложения коммерческой недвижимости.
В состав рабочей группы вошли 25 человек, в том числе заместители губернатора Алексей Орлов, Сергей Зырянов, Олег Чемезов, замглавы Екатеринбурга Марина Андрусь, вице-председатель регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин, президент ГК «Кировский» Игорь Ковпак, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.
Отметим, что с 1 января 2020 года налог на недвижимость для всех свердловских торговых и офисных центров, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м., будет исчисляться от кадастровой стоимости. В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 329 таких объектов, из них 287 расположены в Екатеринбурге. Полный размер ставки составит 2% в год, льготный — 1%.
Созданная рабочая группа будет помогать свердловским предпринимателям в решении всех вопросов, связанных с изменением системы налогообложения коммерческой недвижимости.
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