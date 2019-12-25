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В Екатеринбурге в декабре возобновился рост цен на вторичное жилье

25 декабрь 2019 (13:02)

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. На 23 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 314 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последний месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, сократилось на 3,2% и составило 8,96 тыс. объектов.

Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 88 дней.

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