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В Екатеринбурге в декабре возобновился рост цен на вторичное жилье
25 декабрь 2019 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. На 23 декабря 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 314 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последний месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, сократилось на 3,2% и составило 8,96 тыс. объектов.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 88 дней.
За последний месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, сократилось на 3,2% и составило 8,96 тыс. объектов.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) на рынке в настоящее время составляет 88 дней.
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