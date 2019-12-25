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В 2020 году все модели автомобилей Lada подорожают в среднем на 2%





В частности, седан самого популярного в России семейства автомобилей — Granta — подорожает на 2,5% или на 11 тыс. руб. и будет стоить от 455 тыс. 900 руб., седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% — до 629 тыс. 900 руб. (рост на 23 тыс. руб.), высокий хетчбэк Xray — на 0,8%, до 619 тыс. 900 руб. (рост на 5 тыс. руб.), трехдверный внедорожник Lada 4x4 — на 2,9%, до 538 тыс. 900 руб. (рост на 15 тыс. руб.). При этом самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — в базовой версии подорожает на 1,5% или на 15 тыс. руб., до 1 млн 42 тыс. 900 руб.



Как уже сообщалось, УрБК, Москва, 25.12.2019. С 2020 года цены на все модели автомобилей Lada вырастут в среднем на 2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на автодилеров «АвтоВАЗа».В частности, седан самого популярного в России семейства автомобилей — Granta — подорожает на 2,5% или на 11 тыс. руб. и будет стоить от 455 тыс. 900 руб., седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% — до 629 тыс. 900 руб. (рост на 23 тыс. руб.), высокий хетчбэк Xray — на 0,8%, до 619 тыс. 900 руб. (рост на 5 тыс. руб.), трехдверный внедорожник Lada 4x4 — на 2,9%, до 538 тыс. 900 руб. (рост на 15 тыс. руб.). При этом самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — в базовой версии подорожает на 1,5% или на 15 тыс. руб., до 1 млн 42 тыс. 900 руб.Как уже сообщалось, цены на автомобили с нового года повысят и другие производители, поэтому доля Lada на авторынке вряд ли сократится, считают дилеры.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:23</span><br /><strong>В 2020 году все модели автомобилей Lada подорожают в среднем на 2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 25.12.2019. С 2020 года цены на все модели автомобилей Lada вырастут в среднем на 2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на автодилеров «АвтоВАЗа».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092318-v-2020-godu-vse-modeli-avtomobiley-lada-podorozhayut-v-srednem-na-2.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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