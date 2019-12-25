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В 2020 году все модели автомобилей Lada подорожают в среднем на 2%
25 декабрь 2019 (12:23)
УрБК, Москва, 25.12.2019. С 2020 года цены на все модели автомобилей Lada вырастут в среднем на 2%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на автодилеров «АвтоВАЗа».
В частности, седан самого популярного в России семейства автомобилей — Granta — подорожает на 2,5% или на 11 тыс. руб. и будет стоить от 455 тыс. 900 руб., седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% — до 629 тыс. 900 руб. (рост на 23 тыс. руб.), высокий хетчбэк Xray — на 0,8%, до 619 тыс. 900 руб. (рост на 5 тыс. руб.), трехдверный внедорожник Lada 4x4 — на 2,9%, до 538 тыс. 900 руб. (рост на 15 тыс. руб.). При этом самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — в базовой версии подорожает на 1,5% или на 15 тыс. руб., до 1 млн 42 тыс. 900 руб.
Как уже сообщалось, цены на автомобили с нового года повысят и другие производители, поэтому доля Lada на авторынке вряд ли сократится, считают дилеры.
В частности, седан самого популярного в России семейства автомобилей — Granta — подорожает на 2,5% или на 11 тыс. руб. и будет стоить от 455 тыс. 900 руб., седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% — до 629 тыс. 900 руб. (рост на 23 тыс. руб.), высокий хетчбэк Xray — на 0,8%, до 619 тыс. 900 руб. (рост на 5 тыс. руб.), трехдверный внедорожник Lada 4x4 — на 2,9%, до 538 тыс. 900 руб. (рост на 15 тыс. руб.). При этом самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — в базовой версии подорожает на 1,5% или на 15 тыс. руб., до 1 млн 42 тыс. 900 руб.
Как уже сообщалось, цены на автомобили с нового года повысят и другие производители, поэтому доля Lada на авторынке вряд ли сократится, считают дилеры.
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