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Прокуратура пресекла слив канализационных стоков из коллектора птицефабрики «Среднеуральская»

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт слива на рельеф местности птицефабрикой «Среднеуральская» канализационных стоков из коллектора.



К проверке Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры были также привлечены сотрудники подразделения Росгвардии, специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора и аккредитованной лаборатории — ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО». Выезд на птицефабрику состоялся в ночь с 24 на 25 декабря 2019 года.



Было установлено, что из канализационного коллектора, расположенного на территории предприятия, с использованием насоса был организован слив канализационных стоков на рельеф местности за пределы территории птицефабрики. В настоящее время организован отбор проб сбрасываемых сточных вод, а также почвы для оценки наличия загрязняющих веществ и причиненного окружающей среде вреда. Также устанавливается площадь загрязнения, которая, по предварительным данным, составила 2 гектара.



По результатам проверки, а также после получения результатов лабораторных исследований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Добавим, что решением Верхнепышминского городского суда по результатам рассмотрения иска Свердловского межрайонного природоохранного прокурора сброс сточных вод ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в болото Молебское запрещен до обеспечения нормативной степени очистки.

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