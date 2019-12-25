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Свердловская область занимает четвертое место в РФ по числу открытых индивидуальных инвестсчетов
25 декабрь 2019 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. На 1 декабря 2019 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами на Московской бирже, превысило 1,5 млн. Жители Свердловской области открыли 52 тыс. таких счетов, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
По этому показателю регион находится на четвертом месте всероссийского рейтинга: на первых трех строчках расположились Москва (177,6 тыс.), Московская область (95 тыс.) и Санкт-Петербург (68,5 тыс.).
«Индивидуальный инвестиционный счет — это относительно новый инструмент инвестирования. С 1 января 2015 года частные лица могут открывать такие счета у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Помимо дохода, получаемого в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета)», — говорится в сообщении.
Темпы роста ИИС уверенно растут: на конец 2018 года их насчитывалось 597 тыс., миллионный ИИС был зарегистрирован на бирже в августе 2019 года. По данным на конец ноября, общее количество частных инвесторов, совершающих операции на Московской бирже, превысило 3,5 млн человек.
В регионах Уральского федерального округа численность ИИС распределяется следующим образом: Свердловская область — 52 тыс. счетов, Челябинская область — 37,9 тыс., ХМАО-Югра — 32,3 тыс., Тюменская область — 16,9 тыс., ЯНАО — 10,2 тыс. Курганская область — 7,3 тыс. счетов.
По этому показателю регион находится на четвертом месте всероссийского рейтинга: на первых трех строчках расположились Москва (177,6 тыс.), Московская область (95 тыс.) и Санкт-Петербург (68,5 тыс.).
«Индивидуальный инвестиционный счет — это относительно новый инструмент инвестирования. С 1 января 2015 года частные лица могут открывать такие счета у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн руб. Помимо дохода, получаемого в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета)», — говорится в сообщении.
Темпы роста ИИС уверенно растут: на конец 2018 года их насчитывалось 597 тыс., миллионный ИИС был зарегистрирован на бирже в августе 2019 года. По данным на конец ноября, общее количество частных инвесторов, совершающих операции на Московской бирже, превысило 3,5 млн человек.
В регионах Уральского федерального округа численность ИИС распределяется следующим образом: Свердловская область — 52 тыс. счетов, Челябинская область — 37,9 тыс., ХМАО-Югра — 32,3 тыс., Тюменская область — 16,9 тыс., ЯНАО — 10,2 тыс. Курганская область — 7,3 тыс. счетов.
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