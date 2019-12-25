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В Госдуме предложили выплачивать одиноким пенсионерам «новогодний капитал»

УрБК, Москва, 25.12.2019. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал» для одиноких российских пенсионеров.



Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.



По мнению депутата Госдумы Бориса Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты для праздника.



«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — говорится в тексте обращения, при этом конкретная сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.

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