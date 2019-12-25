Новости дня
В Госдуме предложили выплачивать одиноким пенсионерам «новогодний капитал»
25 декабрь 2019 (11:14)
УрБК, Москва, 25.12.2019. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал» для одиноких российских пенсионеров.
Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.
По мнению депутата Госдумы Бориса Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты для праздника.
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — говорится в тексте обращения, при этом конкретная сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.
Копия его обращения, направленного министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, имеется в распоряжении RT.
По мнению депутата Госдумы Бориса Чернышова, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты для праздника.
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — говорится в тексте обращения, при этом конкретная сумма «новогоднего капитала» в письме не уточняется.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутаты Госдумы предложили тратить материнский капитал на покупку автомобиля
- ОАО «УБРиР» запустило депозит для бизнеса «Новогодний капитал» со ставкой 12,1% годовых
- Депутаты Госдумы предложили сделать ЕГЭ добровольным
- Работающих пенсионеров могут лишить пенсий
- Директор туристического агентства «Капитал-Тур» Ольга Ганиева: Туроператоры в этом году сбалансировали свои новогодние программы