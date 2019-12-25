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Татьяна Голикова: Программа оптимизации в области здравоохранения в регионах РФ была проведена ужасно

УрБК, Москва, 25.12.2019. По мнению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, программа оптимизации в области здравоохранения, которая проходила во многих российских регионах, была проведена ужасно. Об этом она заявила в интервью на телеканале «Россия-1».



Как отметила Татьяна Голикова, в результате «и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», и в этом «виноваты все — и центр, и регионы».



«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — цитирует ТАСС заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.



При этом она уточнила, что тема создания жесткой вертикали в сфере медицины в настоящее время обсуждается, однако некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение.



«Тема такая звучит, и многие эксперты высказывают позицию, что можно было бы сделать жесткую вертикаль, однако не все регионы с этим согласны», — подчеркнула в интервью Татьяна Голикова, пояснив, что дискуссия о переводе здравоохранения на уровень федерации еще впереди.



Кроме того, Татьяна Голикова рассказала о том, что законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде российских регионов может быть принят в 2020 году.



«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — уточнила заместитель председателя правительства, добавив, что «это то, куда мы идем в ближайшие два года».



Ранее, 20 декабря, Татьяна Голикова сообщила журналистам, что регионы РФ в настоящее время завершают подготовку карт модернизации объектов первичного звена здравоохранения. По ее словам, после 10 января 2020 года начнется следующий этап: на базе согласованных карт регионы должны будут представить уже программу. Как она уточнила, затем будет проведена экспертиза, после чего карты будут утверждены, запуск программ планируется с 1 июля 2020 года.

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