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Вторичное жилье в Свердловской области с начала года подешевело на 0,5%

25 декабрь 2019 (09:42)

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке жилья Свердловской области с января по ноябрь 2019 года снизилась на 0,5%, до 44 тыс. 462 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.

В целом по России цены на вторичные квартиры с начала 2019 года выросли на 5,3%, до 67 тыс. 103 руб. за кв. м. по итогам ноября.

«Жилье подорожало в 64 регионах страны. Лидером рейтинга стала Москва. В столице с января по ноябрь квадратный метр вырос в цене на 12,9%, с 221 тыс. 388 руб. до 249 тыс. 843 руб. Второе место у Республики Саха (Якутии), где цены поднялись на 11,7%, с 53 тыс. 855 руб. до 60 тыс. 152 руб. Третью позиции заняла Иркутская область, здесь «квадрат» подорожал на 10,5%, до 55 тыс. 929 руб.», — говорится в исследовании.

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