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В Екатеринбурге к 1 сентября 2020 года завершится капремонт трех школ
25 декабрь 2019 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в ходе интервью на телеканале ОТВ рассказала об особенностях организации приемной кампании по зачислению детей в первые классы на 2020-2021 учебный год, а также о возведении новых учебных заведений.
По ее словам, в 2020 году за парты сядут более 21 тыс. юных екатеринбуржцев. Для них свои двери откроют 157 общеобразовательных организаций, в том числе и две современные школы: № 79 в микрорайоне Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном. Каждая из них рассчитана на 1 тыс. 200 мест, что значительно улучшит ситуацию с образовательными учреждениями на этих территориях.
«Кроме того, нельзя не отметить и другие положительные моменты. Строители взяли на себя дополнительные обязательства, и 1 сентября 2020 года распахнет свои двери пристрой к школе № 181 на 600 мест. Три школы — 43-я, 49-я и 81-я — «выходят» из капремонта и также в следующем учебном году встретят своих новых и старых учеников. В городе хорошими темпами продолжаются реконструкция старых и возведение новых школ и пристроев к ним. Фокус, направленный в сторону семьи, — это несомненный приоритет муниципалитета и государства в целом», — цитирует Е. Сибирцеву официальный сайт муниципалитета.
По ее словам, в 2020 году за парты сядут более 21 тыс. юных екатеринбуржцев. Для них свои двери откроют 157 общеобразовательных организаций, в том числе и две современные школы: № 79 в микрорайоне Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном. Каждая из них рассчитана на 1 тыс. 200 мест, что значительно улучшит ситуацию с образовательными учреждениями на этих территориях.
«Кроме того, нельзя не отметить и другие положительные моменты. Строители взяли на себя дополнительные обязательства, и 1 сентября 2020 года распахнет свои двери пристрой к школе № 181 на 600 мест. Три школы — 43-я, 49-я и 81-я — «выходят» из капремонта и также в следующем учебном году встретят своих новых и старых учеников. В городе хорошими темпами продолжаются реконструкция старых и возведение новых школ и пристроев к ним. Фокус, направленный в сторону семьи, — это несомненный приоритет муниципалитета и государства в целом», — цитирует Е. Сибирцеву официальный сайт муниципалитета.
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