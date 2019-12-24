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Екатеринбург в развитии: год 2019
24 декабрь 2019 (10:10)
Конец 2019 года продемонстрировал, что управление Екатеринбургом вышло на новый уровень. За прошедший год муниципалитет пережил период общественной активности, налаживания экономическо-хозяйственной деятельности и выработки диалога исполнительной и представительной власти, итогом чего можно считать принятие бюджета на очередной трехлетний период. Новая команда управленцев показала, что освоила нюансы муниципального управления на практике.
Благоустройство
Один из основных вопросов, который чаще всего задавали городской администрации — скорость и качество благоустройства.
На ремонт дорог Екатеринбурга в 2019 году было выделено 1,6 млрд руб. На эти средства было отремонтировано 38 объектов, в том числе пять магистральных путепроводов. При проведении торгов возникла экономия, в результате чего власти смогли реконструировать три незапланированных объекта, в том числе дорожное покрытие и швы на путепроводе на улице Советской.
По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, все ремонты были проведены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сроки завершения работ были выдержаны, все основные работы были завершены в срок. Даже многострадальное покрытие центральных улиц гранитной плиткой было закончено в 2019 году, пусть и с опозданием на несколько недель.
«Тепловые карты»
В 2019 году был исполнен важный запрос горожан, реализована практика «тепловых карт» доступности социальных услуг для жителей разных районов города. Их еще в сентябре презентовал Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Необходимо отметить, что одной из основных проблем при строительстве крупных жилых микрорайонов является обеспечение школами, больницами и, безусловно, дорогами. Когда мы смотрим, что сегодня в городе уже построено, понимаем, что у нас есть большое количество микрорайонов, не обеспеченных всеми необходимыми социальными услугами и дорожной сетью. Этой проблемой нужно заниматься в первую очередь», — заявил тогда Александр Высокинский.
По мысли главы города, Екатеринбургу следует уйти от сложившейся практики, когда застройщик строит жилой дом и говорит, что завтра здесь муниципалитет построит школу, а фактически эту школу будут строить только через несколько лет, или в планах застройки места под детсад и школу вообще не предусмотрены.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, в Екатеринбурге созданы карты с разбивкой по 57 районам Екатеринбурга, для каждого из которых указана степень обеспеченности такими социальными благами, как школы, детские сады, транспортная инфраструктура, поликлиники. В результате каждый житель города, приобретая жилье в том или ином районе, может сразу увидеть, сможет ли он найти место для ребенка в учебном заведении.
Более того, разработаны и перспективные «тепловые карты», которые показывают, как ситуация будет меняться в будущем в связи с введением в строй новых школ и детских садов.
Тогда свое выступление Александр Высокинский закончил признанием, что руководит «лучшим городом на Земле», поблагодарив за помощь горожан, депутатов и общественников.
Генплан-2035
Другим важнейшим мероприятием 2019 года стала разработка и обсуждение генерального плана развития города до 2035 года. Впервые документ был представлен общественности в середине осени. За неполные три месяца генплан был изучен и обсужден целым рядом профессиональных сообществ города.
Выступая на совещании по проекту генплана с архитекторами и крупными застройщиками региона Александр Высокинский отметил, что важнейшими составляющими проекта стали сохранение и развитие основных каркасов мегаполиса: рекреационного, транспортного, инженерного, экологического, а также каркаса социальных объектов.
«Мы предлагаем сейчас для обсуждения не готовый проект, а новую логику разработки генплана. Мы в корне меняем методологию и выносим на общественные обсуждения градостроительную политику в целом. Каждый должен понимать такую логику — и жители нашего мегаполиса, и застройщики», — сообщил тогда глава муниципалитета.
Среди особенностей нового документа Александр Высокинский отметил реновацию городских территорий. Этот способ, по его словам, дешевле строительства новых микрорайонов. В свою очередь, зонирование по 57 микрорайонам позволит сэкономить при получении разрешений на строительство.
В проекте генплана запланированы к постройке объекты образования (детсады и школы), спорта (ФОКи, спортзалы, бассейны, корты), здравоохранения (поликлиники, больницы) и культуры (например, библиотеки), они приведены в отдельных таблицах с указанием конкретных планировочных зон и сроков ввода до 2025 и 2035 годов.
«Принципы, заложенные в проекте генерального плана на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель — сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», — отметил тогда глава города.
Бюджет-2020
Ключевым событием конца года для Екатеринбурга стало принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Опасения о том, что главный финансовый документ могут не принять, оказались напрасными. Сами депутаты признавались в кулуарах журналистам, что «этого не может быть, просто потому, что не может быть». Результат — принятие бюджета за пятнадцать минут и всего два вопроса к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. За проект бюджета проголосовали 34 депутата, еще двое воздержались. Против выступил всего один. Все комиссии перед этим согласовали документ с некоторыми пояснениями.
В 2020 году доходы бюджета составят 47 млрд 406 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 53 млн руб., в 2022 году — 45 млрд 439 млн руб. В свою очередь, расходы в 2020 году составят 49 млрд 282 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 999 млн руб., в 2022 году — 46 млрд 116 млн руб.
Финансисты Екатеринбурга пересмотрели расходы по ряду важных социально-экономических направлений. После того, как часть депутатов выразила недовольство «размытыми формулировками» и спорными моментами бюджета, их заверили — ко второму чтению постатейные расходы проекта бюджета изменят.
В результате 100 млн руб. добавят на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, еще 100 млн руб. дополнительно направят на здравоохранение, а на развитие отдаленных территорий Екатеринбурга власти изыщут 50 млн руб.
«Гордума — место, где нужно обсуждать и спорить. Сегодня сделан шаг к принятию главного финансового документа. Бюджетный процесс непростой, но все проходит в рабочем режиме: статьи рассматриваются и изучаются детально», — подчеркнул тогда глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
По словам замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марины Андрусь, бюджет 2019 года по сравнению с предшествующим значительно прирос и по доходам, и по расходам. По доходам он вырос благодаря тому, что за городом закрепили дополнительные источники доходов: увеличили нормативы поступления от налогов, получаемых по упрощенной системе налогообложения, от акцизов. Благодаря этому власти смогли увеличить объем вложений в развитие города.
«Что касается исполнения бюджета, все идет достаточно ровно. Есть, конечно, отдельные виды расходов, по которым наблюдается опережение графика расходов, где-то есть перераспределение. В некоторых областях наблюдается экономия, которую мы должны направить на новые объекты», — заявила в интервью УрБК Марина Андрусь.
Благоустройство
Один из основных вопросов, который чаще всего задавали городской администрации — скорость и качество благоустройства.
На ремонт дорог Екатеринбурга в 2019 году было выделено 1,6 млрд руб. На эти средства было отремонтировано 38 объектов, в том числе пять магистральных путепроводов. При проведении торгов возникла экономия, в результате чего власти смогли реконструировать три незапланированных объекта, в том числе дорожное покрытие и швы на путепроводе на улице Советской.
По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, все ремонты были проведены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сроки завершения работ были выдержаны, все основные работы были завершены в срок. Даже многострадальное покрытие центральных улиц гранитной плиткой было закончено в 2019 году, пусть и с опозданием на несколько недель.
«Тепловые карты»
В 2019 году был исполнен важный запрос горожан, реализована практика «тепловых карт» доступности социальных услуг для жителей разных районов города. Их еще в сентябре презентовал Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Необходимо отметить, что одной из основных проблем при строительстве крупных жилых микрорайонов является обеспечение школами, больницами и, безусловно, дорогами. Когда мы смотрим, что сегодня в городе уже построено, понимаем, что у нас есть большое количество микрорайонов, не обеспеченных всеми необходимыми социальными услугами и дорожной сетью. Этой проблемой нужно заниматься в первую очередь», — заявил тогда Александр Высокинский.
По мысли главы города, Екатеринбургу следует уйти от сложившейся практики, когда застройщик строит жилой дом и говорит, что завтра здесь муниципалитет построит школу, а фактически эту школу будут строить только через несколько лет, или в планах застройки места под детсад и школу вообще не предусмотрены.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, в Екатеринбурге созданы карты с разбивкой по 57 районам Екатеринбурга, для каждого из которых указана степень обеспеченности такими социальными благами, как школы, детские сады, транспортная инфраструктура, поликлиники. В результате каждый житель города, приобретая жилье в том или ином районе, может сразу увидеть, сможет ли он найти место для ребенка в учебном заведении.
Более того, разработаны и перспективные «тепловые карты», которые показывают, как ситуация будет меняться в будущем в связи с введением в строй новых школ и детских садов.
Тогда свое выступление Александр Высокинский закончил признанием, что руководит «лучшим городом на Земле», поблагодарив за помощь горожан, депутатов и общественников.
Генплан-2035
Другим важнейшим мероприятием 2019 года стала разработка и обсуждение генерального плана развития города до 2035 года. Впервые документ был представлен общественности в середине осени. За неполные три месяца генплан был изучен и обсужден целым рядом профессиональных сообществ города.
Выступая на совещании по проекту генплана с архитекторами и крупными застройщиками региона Александр Высокинский отметил, что важнейшими составляющими проекта стали сохранение и развитие основных каркасов мегаполиса: рекреационного, транспортного, инженерного, экологического, а также каркаса социальных объектов.
«Мы предлагаем сейчас для обсуждения не готовый проект, а новую логику разработки генплана. Мы в корне меняем методологию и выносим на общественные обсуждения градостроительную политику в целом. Каждый должен понимать такую логику — и жители нашего мегаполиса, и застройщики», — сообщил тогда глава муниципалитета.
Среди особенностей нового документа Александр Высокинский отметил реновацию городских территорий. Этот способ, по его словам, дешевле строительства новых микрорайонов. В свою очередь, зонирование по 57 микрорайонам позволит сэкономить при получении разрешений на строительство.
В проекте генплана запланированы к постройке объекты образования (детсады и школы), спорта (ФОКи, спортзалы, бассейны, корты), здравоохранения (поликлиники, больницы) и культуры (например, библиотеки), они приведены в отдельных таблицах с указанием конкретных планировочных зон и сроков ввода до 2025 и 2035 годов.
«Принципы, заложенные в проекте генерального плана на период до 2035 года, должны удовлетворять требованиям последующих поколений горожан, а также способствовать тому, чтобы Екатеринбург сохранил лидерские позиции в стране и на мировом уровне. Наша стратегическая цель — сделать Екатеринбург городом, который отвечает всем международным стандартам для комфортного жилья и работы», — отметил тогда глава города.
Бюджет-2020
Ключевым событием конца года для Екатеринбурга стало принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Опасения о том, что главный финансовый документ могут не принять, оказались напрасными. Сами депутаты признавались в кулуарах журналистам, что «этого не может быть, просто потому, что не может быть». Результат — принятие бюджета за пятнадцать минут и всего два вопроса к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. За проект бюджета проголосовали 34 депутата, еще двое воздержались. Против выступил всего один. Все комиссии перед этим согласовали документ с некоторыми пояснениями.
В 2020 году доходы бюджета составят 47 млрд 406 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 53 млн руб., в 2022 году — 45 млрд 439 млн руб. В свою очередь, расходы в 2020 году составят 49 млрд 282 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 999 млн руб., в 2022 году — 46 млрд 116 млн руб.
Финансисты Екатеринбурга пересмотрели расходы по ряду важных социально-экономических направлений. После того, как часть депутатов выразила недовольство «размытыми формулировками» и спорными моментами бюджета, их заверили — ко второму чтению постатейные расходы проекта бюджета изменят.
В результате 100 млн руб. добавят на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, еще 100 млн руб. дополнительно направят на здравоохранение, а на развитие отдаленных территорий Екатеринбурга власти изыщут 50 млн руб.
«Гордума — место, где нужно обсуждать и спорить. Сегодня сделан шаг к принятию главного финансового документа. Бюджетный процесс непростой, но все проходит в рабочем режиме: статьи рассматриваются и изучаются детально», — подчеркнул тогда глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
По словам замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марины Андрусь, бюджет 2019 года по сравнению с предшествующим значительно прирос и по доходам, и по расходам. По доходам он вырос благодаря тому, что за городом закрепили дополнительные источники доходов: увеличили нормативы поступления от налогов, получаемых по упрощенной системе налогообложения, от акцизов. Благодаря этому власти смогли увеличить объем вложений в развитие города.
«Что касается исполнения бюджета, все идет достаточно ровно. Есть, конечно, отдельные виды расходов, по которым наблюдается опережение графика расходов, где-то есть перераспределение. В некоторых областях наблюдается экономия, которую мы должны направить на новые объекты», — заявила в интервью УрБК Марина Андрусь.
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