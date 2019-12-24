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В Екатеринбурге ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. В Екатеринбурге полицейские совместно с сотрудниками ФСБ, Росгвардии и Росалкогольрегулирования ликвидировали крупный подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, цех, оборудованный в гаражных боксах, действовал с декабря 2018 года.



Организаторами и рабочими незаконного предприятия, по его словам, являются местные жители 1970, 1996 и 1985 годов рождения, а также подданный одной из бывших союзных республик 1984 года рождения.



«Бутлегеры подделывали коньяк, водку, вино, виски и другие спиртные напитки известных торговых брендов. Из злачных точек сыщики конфисковали специальное оборудование нелегалов, огромное количество всевозможных приспособлений и готовой к продаже продукции, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Общее количество изъятого суррогата, разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до 1 литра, превышает 26 тыс. 400 штук. Общий объем «паленки» составляет свыше 14 095,9 литра. Согласно заключению экспертов, это горячительное неспециалисту визуально отличить от подлинного достаточно проблематично и оно точно не соответствует качеству ГОСТ», — рассказал Валерий Горелых.



Среди изъятого есть водка с громко говорящими названиями, такими как Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, LADA Sedan, «ГОЛУБУШКА», и многие другие более распространенные. В реальности, как отметил Валерий Горелых, некоторых наименований даже не существует.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

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