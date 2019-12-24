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В Свердловской области утвердили изменение системы налогообложения крупных торговых и офисных центров
24 декабрь 2019 (18:01)
Законодательное собрание Свердловской области приняло во втором и третьем чтениях закон об изменении системы налогообложения крупных торговых и офисных центров.
Согласно документу, с 1 января 2020 года налог на недвижимость для всех свердловских торговых и офисных центров, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м., будет исчисляться от кадастровой стоимости. В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 329 таких объектов, из них 287 расположены в Екатеринбурге.
Как рассказал председатель комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, принятые ко второму чтению поправки позволяют более широкому кругу организаций претендовать на налоговую ставку в 1% от кадастровой стоимости имущества.
«Можно ли было не принимать данный проект? Нет. Потому что с 1 января 2020 года вступают в силу нормы федерального закона, и все, включая упрощенцев, попадают на максимальную ставку в 2%. Можно было ли изменить метод счета оценки кадастровой стоимости имущества юрлиц? К сожалению, это сделать невозможно. Данная методология утверждена на федеральном уровне и направлена субъектам для исполнения. После длительных консультаций было выработано компромиссное решение: принимать законопроект с поправками комитета и добиться того, чтобы рабочая группа, созданная распоряжением губернатора Свердловской области, в I квартале 2019 года вернулась к рассмотрению отдельных позиций по кадастровой оценке имущества юрлиц. Также важно внимательно посмотреть на возможность снижения ставок, чтобы не обрушить этот сегмент бизнеса», — рассказал В. Терешков.
Согласно документу, с 1 января 2020 года налог на недвижимость для всех свердловских торговых и офисных центров, площадь которых превышает 5 тыс. кв. м., будет исчисляться от кадастровой стоимости. В настоящее время на Среднем Урале насчитывается 329 таких объектов, из них 287 расположены в Екатеринбурге.
Как рассказал председатель комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, принятые ко второму чтению поправки позволяют более широкому кругу организаций претендовать на налоговую ставку в 1% от кадастровой стоимости имущества.
«Можно ли было не принимать данный проект? Нет. Потому что с 1 января 2020 года вступают в силу нормы федерального закона, и все, включая упрощенцев, попадают на максимальную ставку в 2%. Можно было ли изменить метод счета оценки кадастровой стоимости имущества юрлиц? К сожалению, это сделать невозможно. Данная методология утверждена на федеральном уровне и направлена субъектам для исполнения. После длительных консультаций было выработано компромиссное решение: принимать законопроект с поправками комитета и добиться того, чтобы рабочая группа, созданная распоряжением губернатора Свердловской области, в I квартале 2019 года вернулась к рассмотрению отдельных позиций по кадастровой оценке имущества юрлиц. Также важно внимательно посмотреть на возможность снижения ставок, чтобы не обрушить этот сегмент бизнеса», — рассказал В. Терешков.
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