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Mercedes-Benz отзывает в России 1,1 тыс. авто из-за возможных технических проблем
24 декабрь 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 24.12.2019. АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС» отзывает в России 1 тыс. 118 автомобилей нескольких моделей марки Mercedes-Benz по причине возможных технических проблем.
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат 1 тыс. 22 автомобиля Mercedes-Benz GLEc (тип 167), реализованные с 2018 года по настоящее время.
«Причиной отзыва транспортных средств является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации. На транспортных средствах необходимо проверить корректное крепление декоративных накладок на вертикальной перегородке задних дверей и при необходимости его доработать», — говорится на сайте Росстандарта.
Также будут отозваны 96 автомобилей Mercedes-Benz S (типы 217 и 222), реализованные в 2019 году. По информации Росстандарта, причиной отзыва данных транспортных средств «является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое может не соответствовать спецификации».
«На транспортных средствах необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова», — говорится в сообщении ведомства.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат 1 тыс. 22 автомобиля Mercedes-Benz GLEc (тип 167), реализованные с 2018 года по настоящее время.
«Причиной отзыва транспортных средств является крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации. На транспортных средствах необходимо проверить корректное крепление декоративных накладок на вертикальной перегородке задних дверей и при необходимости его доработать», — говорится на сайте Росстандарта.
Также будут отозваны 96 автомобилей Mercedes-Benz S (типы 217 и 222), реализованные в 2019 году. По информации Росстандарта, причиной отзыва данных транспортных средств «является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL), которое может не соответствовать спецификации».
«На транспортных средствах необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова», — говорится в сообщении ведомства.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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