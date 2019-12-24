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Группа ЧТПЗ поставила более 9 тыс. тонн труб для строительства газопровода Baltic connector
24 декабрь 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Группа ЧТПЗ поставила более 9 тыс. т труб большого диаметра, 121 отвод и 20 штампосварных деталей трубопроводов для строительства газопровода Baltic connector в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«По заказу подрядчика проекта — консорциума из эстонских компаний EG Ehitus и Scanweld — на Челябинском трубопрокатном заводе, предприятиях «ЭТЕРНО» и «Соединительные отводы трубопроводов» (входят в Группу ЧТПЗ) были изготовлены трубы диаметром 711 мм из стали класса прочности L415ME с внешним трехслойным покрытием, отводы горячего гнутья диаметром 711 мм, а также штампосварные изделия (тройники, днища, переходы) диаметром от 508 мм до 711 мм», — говорится в сообщении.
Из трубной продукции Группы ЧТПЗ проложили более 50 км наземной части газопровода Baltic connector, торжественный запуск которого состоялся с участием президентов Финляндии Саули Ниинисте и Эстонии Керсти Кальюлайд в декабре 2019 года в городе Палдиски, Эстония.
«Высокотехнологичные производства Группы ЧТПЗ позволяют поставлять клиентам комплексные инженерные решения для международных инфраструктурных проектов. Трубная продукция для газопровода Baltic connector соответствует строгим требованиям клиента, европейским стандартам и международным сертификатам. Отмечу, что Группа ЧТПЗ стала единственным российским поставщиком для проекта Baltic connector», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Baltic connector — двунаправленный газопровод, соединяющий газовые сети Эстонии и Финляндии. Ранее Группа ЧТПЗ поставляла трубную продукцию для таких крупных международных инфраструктурных проектов, как «Северный поток-2», «Сарыарка» и ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия).
«По заказу подрядчика проекта — консорциума из эстонских компаний EG Ehitus и Scanweld — на Челябинском трубопрокатном заводе, предприятиях «ЭТЕРНО» и «Соединительные отводы трубопроводов» (входят в Группу ЧТПЗ) были изготовлены трубы диаметром 711 мм из стали класса прочности L415ME с внешним трехслойным покрытием, отводы горячего гнутья диаметром 711 мм, а также штампосварные изделия (тройники, днища, переходы) диаметром от 508 мм до 711 мм», — говорится в сообщении.
Из трубной продукции Группы ЧТПЗ проложили более 50 км наземной части газопровода Baltic connector, торжественный запуск которого состоялся с участием президентов Финляндии Саули Ниинисте и Эстонии Керсти Кальюлайд в декабре 2019 года в городе Палдиски, Эстония.
«Высокотехнологичные производства Группы ЧТПЗ позволяют поставлять клиентам комплексные инженерные решения для международных инфраструктурных проектов. Трубная продукция для газопровода Baltic connector соответствует строгим требованиям клиента, европейским стандартам и международным сертификатам. Отмечу, что Группа ЧТПЗ стала единственным российским поставщиком для проекта Baltic connector», — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
Baltic connector — двунаправленный газопровод, соединяющий газовые сети Эстонии и Финляндии. Ранее Группа ЧТПЗ поставляла трубную продукцию для таких крупных международных инфраструктурных проектов, как «Северный поток-2», «Сарыарка» и ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия).
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