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Котировки доллара США упали ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
24 декабрь 2019 (17:04)
УрБК, Москва, 24.12.2019. По данным Московской Биржи, котировки американского доллара впервые с июля прошлого года во вторник, 24 декабря, по состоянию на 13.50 мск упали ниже уровня 62 руб. — до 61,94 руб. за долл. США. При этом курс евро к рублю понизился до отметки 68,67 руб. за евро.
Между тем по состоянию на 14.40 мск курс долл. США к рублю вернулся к уровню 62,08 руб. за долл.
Таким образом, с начала декабря валютная пара USD/RUB ослабла более чем на 3,4%, и все это вопреки традиционной негативной сезонности для рубля.
«Российская валюта в текущем месяце демонстрирует редкостные «подвиги», и напрашиваются параллели с динамикой американского фондового рынка за последние недели — на заокеанских биржевых площадках наблюдается весьма бурный, если не сказать нездоровый, подъем аппетита к риску, который, по всей видимости, и тащит за собой высокорисковые активы вроде рубля. То есть в пользу рубля на данном этапе действуют не внутренние российские факторы, а внешние — эйфория по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем продолжает подпитываться новостными заголовками на тему прогресса переговоров, а также благоприятную среду для покупательных настроений в отношении рисковых активов создали три понижения ставки ФРС за этот год», — пояснила в комментарии ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.
По мнению финансовых аналитиков, в последние торговые дни декабря рубль может вплотную приблизиться к уровню 61 руб. за долл. США.
«Рубль чувствует себя достаточно неплохо. Если позитивные настроения на рынках продолжатся, то рубль до конца года может протестировать отметку 61,70 руб. за долл., а в I квартале 2020 года вплотную приблизиться к уровню 61 руб. за долл. и 68 руб. за евро», — прогнозируют аналитики «ФИНАМа».
Между тем по состоянию на 14.40 мск курс долл. США к рублю вернулся к уровню 62,08 руб. за долл.
Таким образом, с начала декабря валютная пара USD/RUB ослабла более чем на 3,4%, и все это вопреки традиционной негативной сезонности для рубля.
«Российская валюта в текущем месяце демонстрирует редкостные «подвиги», и напрашиваются параллели с динамикой американского фондового рынка за последние недели — на заокеанских биржевых площадках наблюдается весьма бурный, если не сказать нездоровый, подъем аппетита к риску, который, по всей видимости, и тащит за собой высокорисковые активы вроде рубля. То есть в пользу рубля на данном этапе действуют не внутренние российские факторы, а внешние — эйфория по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем продолжает подпитываться новостными заголовками на тему прогресса переговоров, а также благоприятную среду для покупательных настроений в отношении рисковых активов создали три понижения ставки ФРС за этот год», — пояснила в комментарии ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.
По мнению финансовых аналитиков, в последние торговые дни декабря рубль может вплотную приблизиться к уровню 61 руб. за долл. США.
«Рубль чувствует себя достаточно неплохо. Если позитивные настроения на рынках продолжатся, то рубль до конца года может протестировать отметку 61,70 руб. за долл., а в I квартале 2020 года вплотную приблизиться к уровню 61 руб. за долл. и 68 руб. за евро», — прогнозируют аналитики «ФИНАМа».
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