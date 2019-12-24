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Уралмашзавод проведет дополнительную эмиссию акций на сумму 17 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Внеочередное собрание акционеров ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) приняло решение о проведении дополнительной эмиссии акций на сумму 17 млрд руб. Основная цель выпуска ценных бумаг — снижение долговой нагрузки предприятия. Согласно официальной информации, допэмиссия ценных бумаг будет проводиться по закрытой подписке.



«Всего по решению акционеров планируется разместить около 34,1 млрд обыкновенных акций по цене 50 коп. за штуку. Допэмиссия будет проводиться по закрытой подписке. Ранее о намерении выкупа 16 млрд дополнительных акций сообщало ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС», которое в настоящее время напрямую контролирует 46,68% уставного капитала ПАО «Уралмашзавод».



Решением акционеров также предусмотрена возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к УЗТМ. В 2019 году Уралмашзавод получил беспроцентный целевой заем от УК «УЗТМ-КАРТЭКС» в размере 8 млрд руб. Полученные денежные средства направлены на погашение части долга предприятия перед банками», — говорится в сообщении компании.



Отметим, что управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС» в настоящее время контролирует 46,68% уставного капитала ПАО «Уралмашзавод».



Согласно информации пресс-службы предприятия, «Уралмашзавод второй год подряд фиксирует операционную прибыль, но задолженность за прошлые периоды, в частности по привлеченным кредитам, отрицательно влияет на общий финансовый результат».



«Для снижения долговой нагрузки было принято решение о предоставлении финансовой помощи Уралмашзаводу в виде беспроцентного займа. По предварительным прогнозам, выручка УЗТМ по итогам 2019 года ожидается на уровне 11 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности», — уточнили в компании.

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