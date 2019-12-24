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Компания «ФОРЭС» передала детские подарки Сухоложскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. ООО «ФОРЭС» передало 30 детских подарков Сухоложскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«На днях во дворце культуры села Новопышминское пройдет новогодняя елка для детей из малообеспеченных семей, где им передадут сладости», — говорится в сообщении.



В другой акции — «Новый год в каждый дом», которую организовал местный Городской молодежный центр, участвовали сами работники. На многих предприятиях города организовали сбор подарков для детей из семей с трудным финансовым положением.



«К акции приобщилось и местное подразделение «ФОРЭС». Сотрудники сами купили сладкие подарки и передали их волонтерам. Накануне Нового года Дед Мороз и Снегурочка побывают в гостях у малообеспеченных семей и передадут детям сладости», — отметили в пресс-службе ООО «ФОРЭС».



Дети сотрудников Сухоложского подразделения компании уже получили свои подарки. По традиции их передали семьям, в которых есть дети до 14 лет.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:25</span><br /><strong>Компания «ФОРЭС» передала детские подарки Сухоложскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. ООО «ФОРЭС» передало 30 детских подарков Сухоложскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщает пресс-служба компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092299-kompaniya-fores-peredala-detskie-podarki-suholozhskomu-otdeleniyu-obscherossiyskoy-obschestvennoy-organizacii-rossiyskiy-krasnyy-krest.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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