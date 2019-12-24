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Компания «ФОРЭС» передала детские подарки Сухоложскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

24 декабрь 2019 (16:25)

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. ООО «ФОРЭС» передало 30 детских подарков Сухоложскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На днях во дворце культуры села Новопышминское пройдет новогодняя елка для детей из малообеспеченных семей, где им передадут сладости», — говорится в сообщении.

В другой акции — «Новый год в каждый дом», которую организовал местный Городской молодежный центр, участвовали сами работники. На многих предприятиях города организовали сбор подарков для детей из семей с трудным финансовым положением.

«К акции приобщилось и местное подразделение «ФОРЭС». Сотрудники сами купили сладкие подарки и передали их волонтерам. Накануне Нового года Дед Мороз и Снегурочка побывают в гостях у малообеспеченных семей и передадут детям сладости», — отметили в пресс-службе ООО «ФОРЭС».

Дети сотрудников Сухоложского подразделения компании уже получили свои подарки. По традиции их передали семьям, в которых есть дети до 14 лет.

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