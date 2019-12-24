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В Екатеринбурге в 2020 году модернизируют 200 остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. В 2020 году в Екатеринбурге модернизации подвергнется более 200 остановок общественного транспорта, из них около 50 оснастят мультимедийными системами. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.



МБУ «Центр организации движения» (ЦОД) комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети города Екатеринбурга завершил работы по контракту на обустройство комплексов на остановках общественного транспорта. Всего в 2019 году обустроено 105 остановок.



Ранее были сформированы списки таких комплексов, инфраструктура которых нуждалась в обновлении и по которым поступило больше всего обращений от граждан и районных администраций. Теперь обновленные остановки приняли единообразный вид — это типовые конструкции из прочного стекла и поликарбоната в виде навеса с прозрачными стенами.



«Две остановки — у кинотеатра «Салют» и на площади 1905 года — получили наименование «умных»: они оборудованы интерактивными панелями, где можно узнать о времени прибытия транспорта, связаться с экстренными службами и зарядить мобильный телефон через USB-розетки. Также разработчики предусмотрели афиши, возможность выхода в интернет для просмотра новостей и даже наделили панель сервисом по бронированию отелей», — говорится в сообщении.



Помимо «умных» остановок, в городе появились еще 44 новых комплекса, выполненных в упрощенном виде — с информационными панелями, на которые выводятся сведения о движении транспорта. Панели электронных табло защищены от вандалов прочными стеклами, а их металлические поверхности оцинкованы, чтобы выдерживать перепады температуры и мойку высокого давления.



Как уточняют в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети города Екатеринбурга, выполненный в этом году контракт — это первый этап обновления остановочных комплексов столицы Урала. Работа по их модернизации продолжится в 2020 году.

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