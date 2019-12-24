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«Уральские авиалинии» признали лучшим благотворителем года
24 декабрь 2019 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» признана лучшим благотворителем Свердловской области по итогам 2019 года. Церемония награждения прошла в Екатеринбурге при поддержке областного правительства, сообщает пресс-служба перевозчика.
В течение года авиакомпания участвовала в благотворительных проектах, направленных на перевозку ветеранов и пенсионеров, детей, оказывала помощь культурно-образовательным, спортивным учреждениям, а также религиозным организациям.
«В настоящее время авиакомпания приобретает новые самолеты, поэтому в дальнейшем мы будем еще более активно участвовать в подобного рода акциях и оказывать помощь в перевозках различным группам граждан, будь то школьники, творческие коллективы, ветераны и так далее», — отметил во время награждения коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, такого масштаба благотворительной социально ориентированной работы со стороны бизнеса нет ни в одном российском регионе.
«Церемония проводится с целью выразить благодарность руководителям крупных предприятий, представителям бизнеса и людям, небезразличным к судьбам жителей Свердловской области и к будущему Среднего Урала», — пояснил П. Креков.
Отмечается, что всего за 2019 год на благие дела было перечислено более 15 млрд руб. Однако, как сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов, эта сумма неточная, потому что некоторые благотворители оказывают помощь в натуральном виде.
В течение года авиакомпания участвовала в благотворительных проектах, направленных на перевозку ветеранов и пенсионеров, детей, оказывала помощь культурно-образовательным, спортивным учреждениям, а также религиозным организациям.
«В настоящее время авиакомпания приобретает новые самолеты, поэтому в дальнейшем мы будем еще более активно участвовать в подобного рода акциях и оказывать помощь в перевозках различным группам граждан, будь то школьники, творческие коллективы, ветераны и так далее», — отметил во время награждения коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов.
По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, такого масштаба благотворительной социально ориентированной работы со стороны бизнеса нет ни в одном российском регионе.
«Церемония проводится с целью выразить благодарность руководителям крупных предприятий, представителям бизнеса и людям, небезразличным к судьбам жителей Свердловской области и к будущему Среднего Урала», — пояснил П. Креков.
Отмечается, что всего за 2019 год на благие дела было перечислено более 15 млрд руб. Однако, как сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов, эта сумма неточная, потому что некоторые благотворители оказывают помощь в натуральном виде.
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