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Генконсульство Чехии в Екатеринбурге в текущем году сократило число выданных виз
24 декабрь 2019 (15:08)
Консул, заведующий визовым и консульским отделениями Генерального консульства Чешской республики в Екатеринбурге, Штепан Гилар рассказал, что в этом году наблюдается незначительное снижение числа выданных виз в уральской столице.
«В этом году мы выдали в Екатеринбурге 24 тыс. виз. В прошлом году цифра была незначительно выше. Несмотря на это, поток туристов в Чехию по-прежнему очень большой», — рассказал Штепан Гилар.
Отметим, что в настоящее время ведутся переговоры о возвращении «Чешских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом рассказал руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.
«В этом году мы выдали в Екатеринбурге 24 тыс. виз. В прошлом году цифра была незначительно выше. Несмотря на это, поток туристов в Чехию по-прежнему очень большой», — рассказал Штепан Гилар.
Отметим, что в настоящее время ведутся переговоры о возвращении «Чешских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом рассказал руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.
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