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Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — на 9 коп.
24 декабрь 2019 (14:56)
УрБК, Москва, 24.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 декабря 2019 года. Курс долл. США снизился на 8 коп. до 62,17 руб., евро — на 9 коп. до 68,91 руб.
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