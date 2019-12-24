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Генконсульство Чехии в Екатеринбурге в текущем году сократило число выданных виз

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Консул, заведующий визовым и консульским отделениями Генерального консульства Чешской республики в Екатеринбурге, Штепан Гилар рассказал, что в этом году наблюдается незначительное снижение числа выданных виз в уральской столице.



«В этом году мы выдали в Екатеринбурге 24 тыс. виз. В прошлом году цифра была незначительно выше. Несмотря на это, поток туристов в Чехию по-прежнему очень большой», — рассказал Штепан Гилар.



Отметим, что в настоящее время ведутся переговоры о возвращении «Чешских авиалиний» в Екатеринбург. Об этом рассказал руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

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