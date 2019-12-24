Новости дня

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в «Строительной компании Рост ЕК»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Строительная компания Рост ЕК», по ее итогам было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе данной проверки было установлено, что в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года директором ООО «Строительная компания Рост ЕК» полностью не выплачивалась заработная плата и иные выплаты 68 сотрудникам компании.



Хотя, как показала прокурорская проверка, у организации имелась реальная возможность выплачивать заработную плату работникам, однако денежные средства расходовались директором общества на иные нужды ООО «Строительная компания Рост ЕК».



«В итоге за 11 месяцев задолженность по заработной плате и иным выплатам общества перед работниками предприятия составила свыше 4,4 млн руб. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», — говорится в сообщении.



Отметим, что расследование данного уголовного дела находится на контроле свердловской прокуратуры.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:49</span><br /><strong>В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в «Строительной компании Рост ЕК»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО «Строительная компания Рост ЕК», по ее итогам было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092289-v-ekaterinburge-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-nevyplaty-zarabotnoy-platy-v-stroitelnoy-kompanii-rost-ek.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: