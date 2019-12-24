Новости дня
В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 243 единицы спецтехники
24 декабрь 2019 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга сегодня днем, 24 декабря 2019 года, задействовали для уборки снега 507 дорожных рабочих и 243 единицы спецтехники. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
На городские улицы вывели 40 комбинированных дорожных машин (КДМ), 69 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 87 самосвалов и другую технику.
«Работы по ликвидации последствий снегопада продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детским садам», — говорится в сообщении.
На городские улицы вывели 40 комбинированных дорожных машин (КДМ), 69 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 87 самосвалов и другую технику.
«Работы по ликвидации последствий снегопада продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детским садам», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Для уборки улиц Екатеринбурга от снега коммунальные службы задействовали 202 единицы спецтехники
- В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 205 единиц спецтехники
- Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города более 50 тыс. тонн снега
- В Екатеринбурге на уборку снега вышли 182 единицы спецтехники
- Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли в выходные с улиц города около 36 тыс. тонн снега