Новости дня

В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 243 единицы спецтехники

24 декабрь 2019 (13:04)

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга сегодня днем, 24 декабря 2019 года, задействовали для уборки снега 507 дорожных рабочих и 243 единицы спецтехники. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

На городские улицы вывели 40 комбинированных дорожных машин (КДМ), 69 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 87 самосвалов и другую технику.

«Работы по ликвидации последствий снегопада продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детским садам», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: