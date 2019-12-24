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В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 243 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Коммунальные службы Екатеринбурга сегодня днем, 24 декабря 2019 года, задействовали для уборки снега 507 дорожных рабочих и 243 единицы спецтехники. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



На городские улицы вывели 40 комбинированных дорожных машин (КДМ), 69 тракторов, 14 фронтальных погрузчиков, 87 самосвалов и другую технику.



«Работы по ликвидации последствий снегопада продолжатся и далее до полной очистки улично-дорожной сети Екатеринбурга от снега и наледи. Особое внимание коммунальщики обращают на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам, школам и детским садам», — говорится в сообщении.

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