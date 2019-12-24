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Сухоложский Староцементный завод опротестовал семь из десяти предписаний Росприроднадзора
24 декабрь 2019 (12:29)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Сухоложский Староцементный завод (ООО «СЦЗ») опротестовал семь из десяти предписаний Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по итогам внеплановой летней проверки. На предприятии считают эти постановления ведомства незаконными, сообщает пресс-служба ООО «СЦЗ».
«Целый ряд заключений, сделанных представителями Росприроднадзора, противоречит не только реальным фактам, но и здравому смыслу. В то же время одно законное предписание уже выполнено в октябре 2019 года, а два других выполняются», — цитирует пресс-служба предприятия директора ООО «СЦЗ» Андрея Земцова.
По его словам, большинство претензий Росприроднадзора связано с рекультивацией старого карьера, который находится рядом с заводом в его санитарно-защитной зоне. В частности, по мнению надзорного органа, предприятие нанесло вред почве на 2,9 млрд руб.
«Однако с тех пор, как с этого карьера исчезла всякая почва, прошло уже много десятилетий. В том числе 50 лет — с момента, когда его разработка была завершена. По той же самой причине — отсутствие добычи полезных ископаемых, проводимой СЦЗ — предприятие никак не может использовать при рекультивации отходы вскрышных работ. У других предприятий такие отходы завод тоже не закупал. Также в вину предприятию поставили и твердые бытовые отходы, которые время от времени сбрасывают владельцы расположенных рядом автогаражей. История борьбы завода с этими несанкционированными сбросами насчитывает уже не один год», — считает Андрей Земцов.
Директор ООО «СЦЗ» также считает, что многие другие реальные обстоятельства в результатах проверки Росприроднадзора и выданных предписаниях также не учтены, так как в них усматриваются расхождения с целым рядом законов и других нормативно-правовых актов.
В настоящий момент юристы предприятия готовят заявления об оспаривании еще трех постановлений Росприроднадзора.
ООО «СЦЗ» в городе Сухой Лог продолжает традиции завода, который действовал на его площадке с 1930 года. Производит строительный и тампонажный цемент, сухие строительные смеси, строительный песок, а также искусственный оливин для компании «ФОРЭС».
«Целый ряд заключений, сделанных представителями Росприроднадзора, противоречит не только реальным фактам, но и здравому смыслу. В то же время одно законное предписание уже выполнено в октябре 2019 года, а два других выполняются», — цитирует пресс-служба предприятия директора ООО «СЦЗ» Андрея Земцова.
По его словам, большинство претензий Росприроднадзора связано с рекультивацией старого карьера, который находится рядом с заводом в его санитарно-защитной зоне. В частности, по мнению надзорного органа, предприятие нанесло вред почве на 2,9 млрд руб.
«Однако с тех пор, как с этого карьера исчезла всякая почва, прошло уже много десятилетий. В том числе 50 лет — с момента, когда его разработка была завершена. По той же самой причине — отсутствие добычи полезных ископаемых, проводимой СЦЗ — предприятие никак не может использовать при рекультивации отходы вскрышных работ. У других предприятий такие отходы завод тоже не закупал. Также в вину предприятию поставили и твердые бытовые отходы, которые время от времени сбрасывают владельцы расположенных рядом автогаражей. История борьбы завода с этими несанкционированными сбросами насчитывает уже не один год», — считает Андрей Земцов.
Директор ООО «СЦЗ» также считает, что многие другие реальные обстоятельства в результатах проверки Росприроднадзора и выданных предписаниях также не учтены, так как в них усматриваются расхождения с целым рядом законов и других нормативно-правовых актов.
В настоящий момент юристы предприятия готовят заявления об оспаривании еще трех постановлений Росприроднадзора.
ООО «СЦЗ» в городе Сухой Лог продолжает традиции завода, который действовал на его площадке с 1930 года. Производит строительный и тампонажный цемент, сухие строительные смеси, строительный песок, а также искусственный оливин для компании «ФОРЭС».
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