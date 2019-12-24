Заксобрание Свердловской области приняло в трех чтениях закон о создании в Екатеринбурге нового района Академический

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Законодательное собрание Свердловской области приняло в трех чтениях закон о создании в Екатеринбурге восьмого административного района на базе Академического. Решение было принято единогласно.Законопроект в региональном парламенте представил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.«Администрация города совместно с екатеринбургской гордумой вышли с инициативой о создании административно-территориальной единицы Свердловской области с предполагаемым наименованием «Академический район города Екатеринбурга». Новая территориальная единица появится на базе Верх-Исетского и Ленинского районов. План мероприятий по созданию новой административно-территориальной единицы был утвержден на совещании под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. «Дорожная карта» содержит пять этапов работ, по итогам которых новый район получит соответствующий статус и наименование к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году», — рассказал А. Высокинский.По его словам, за последние несколько десятков лет на территории России не было организовано ни одного муниципального района. Численность жителей Академического давно превысила 100 тыс. человек. В ближайшие годы показатель должен вырасти до 300 тыс. человек.«Мы считаем, что создание данного района в Екатеринбурге позволит сконцентрировать ответственность муниципальной власти на конкретной территории, чтобы не было размывания между Ленинским и Верх-Исетским районами. Также это решение позволит комплексно подходить к развитию социальной, дорожной и другой инфраструктуры на этой территории», — заявил А. Высокинский.Председатель комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов рассказал, что данный законопроект прошел все необходимые процедуры.«Он получил поддержку государственно-правового управления, института регионального законодательства, правительства Свердловской области, министерства юстиции РФ. Наш комитет на своем заседании также рассмотрел этот законопроект», — сообщил Михаил Ершов.