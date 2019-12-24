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Российские биржевые индексы достигли новых исторических максимумов
24 декабрь 2019 (11:44)
УрБК, Москва, 24.12.2019. По итогам торгов первого рабочего дня предновогодней недели российские биржевые индексы достигли новых исторических максимумов. Так, долларовый индекс РТС зафиксировался на отметке 1535 пунктов (+0,74%), а индекс МосБиржи вырос до уровня 3034 пунктов (+0,59%).
Как отмечают эксперты, после довольно спокойного открытия отечественные фондовые площадки перешли к не слишком быстрому, но достаточно уверенному росту, который продолжали в течение всей торговой сессии понедельника, 23 декабря. В итоге закрытие торговой сессии состоялось практически на максимумах дня.
Лучший результат показали акции «Сургутнефтегаза» (+7,36%), компании «САФМАР» (+2,50%), Сбербанка (+1,67%), «Полюс» (+1,43%) и ГДР «Пятерочка» (+1,39%). При этом заметное снижение накануне наблюдалось в бумагах «НОВАТЭК» (-1,39%), ТГК-1 (-1,15%), «АЛРОСА» (-1,11%), «РУСАЛ» (-1,01%) и ОВК (-0,96%).
«Во вторник из-за Сочельника часть католических стран не торгует вообще (например, Италия, Швейцария, Германия), в остальных же предполагается короткая торговая сессия при практически полном отсутствии макростатистики, отчетности и новостей. Вероятней всего, и у нас не стоит ждать высокой активности. Однако очень часто именно в последние дни года на «тонком» рынке отдельные бумаги показывают существенный рост, так что держателям коротких позиций следует проявлять особую осторожность», — предупреждает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Ранее УрБК сообщал о том, что в последние дни декабря инвесторы не торопятся фиксировать прибыль на российских торговых площадках. По мнению экспертов, в конце 2019 года российские биржевые индексы могут установить новые максимумы на фоне общего предновогоднего ралли.
Как отмечают эксперты, после довольно спокойного открытия отечественные фондовые площадки перешли к не слишком быстрому, но достаточно уверенному росту, который продолжали в течение всей торговой сессии понедельника, 23 декабря. В итоге закрытие торговой сессии состоялось практически на максимумах дня.
Лучший результат показали акции «Сургутнефтегаза» (+7,36%), компании «САФМАР» (+2,50%), Сбербанка (+1,67%), «Полюс» (+1,43%) и ГДР «Пятерочка» (+1,39%). При этом заметное снижение накануне наблюдалось в бумагах «НОВАТЭК» (-1,39%), ТГК-1 (-1,15%), «АЛРОСА» (-1,11%), «РУСАЛ» (-1,01%) и ОВК (-0,96%).
«Во вторник из-за Сочельника часть католических стран не торгует вообще (например, Италия, Швейцария, Германия), в остальных же предполагается короткая торговая сессия при практически полном отсутствии макростатистики, отчетности и новостей. Вероятней всего, и у нас не стоит ждать высокой активности. Однако очень часто именно в последние дни года на «тонком» рынке отдельные бумаги показывают существенный рост, так что держателям коротких позиций следует проявлять особую осторожность», — предупреждает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Ранее УрБК сообщал о том, что в последние дни декабря инвесторы не торопятся фиксировать прибыль на российских торговых площадках. По мнению экспертов, в конце 2019 года российские биржевые индексы могут установить новые максимумы на фоне общего предновогоднего ралли.
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