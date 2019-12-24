Новости дня
Степень износа основных фондов свердловских промышленных предприятий превышает 56%
24 декабрь 2019 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Степень износа основных производственных фондов свердловских промышленных предприятий на конец 2018 года составляет 56,4%, сообщает Свердловскстат.
«В 2018 году коэффициент обновления основных фондов составил 4%, коэффициент ликвидации — 0,5%. Степень износа основных фондов на конец 2018 года составила 56,4%», — говорится в сообщении.
Полная учетная стоимость всех основных фондов в текущих ценах с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец 2018 года, составила 6 трлн 448 млрд руб., остаточная — 2 трлн 812 млрд руб.
Наибольший удельный вес в структуре всех основных фондов на конец года занимали основные фонды по видам экономической деятельности «транспортировка и хранение» — 38,1%, «обрабатывающие производства» — 15,9%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 11,3%.
«В 2018 году коэффициент обновления основных фондов составил 4%, коэффициент ликвидации — 0,5%. Степень износа основных фондов на конец 2018 года составила 56,4%», — говорится в сообщении.
Полная учетная стоимость всех основных фондов в текущих ценах с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец 2018 года, составила 6 трлн 448 млрд руб., остаточная — 2 трлн 812 млрд руб.
Наибольший удельный вес в структуре всех основных фондов на конец года занимали основные фонды по видам экономической деятельности «транспортировка и хранение» — 38,1%, «обрабатывающие производства» — 15,9%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 11,3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловскстат зафиксировал степень износа основных фондов региона на уровне 57,5%
- Свердловскстат зафиксировал степень износа основных фондов региона на уровне 57,5%
- Удельный вес изношенных основных фондов свердловских компаний на конец 2016 года составил 15,6%
- Удельный вес изношенных основных фондов свердловских компаний на конец 2016 года составил 15,6%
- На Среднем Урале 14,5% основных фондов коммерческих организаций полностью изношены