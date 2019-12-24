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Степень износа основных фондов свердловских промышленных предприятий превышает 56%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Степень износа основных производственных фондов свердловских промышленных предприятий на конец 2018 года составляет 56,4%, сообщает Свердловскстат.



«В 2018 году коэффициент обновления основных фондов составил 4%, коэффициент ликвидации — 0,5%. Степень износа основных фондов на конец 2018 года составила 56,4%», — говорится в сообщении.



Полная учетная стоимость всех основных фондов в текущих ценах с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец 2018 года, составила 6 трлн 448 млрд руб., остаточная — 2 трлн 812 млрд руб.



Наибольший удельный вес в структуре всех основных фондов на конец года занимали основные фонды по видам экономической деятельности «транспортировка и хранение» — 38,1%, «обрабатывающие производства» — 15,9%, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 11,3%.

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