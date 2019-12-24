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С 2020 года в России введут новый порядок подготовки автомобилистов
24 декабрь 2019 (10:50)
УрБК, Москва, 24.12.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление от 20 декабря 2019 года № 1734 о введении с 2020 года нового порядка подготовки автомобилистов. Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов и в рекомендациях для инспекторов.
Как сообщает «Коммерсантъ», ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации постановления. В частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) теперь можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет).
Кроме того, ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Например, после лишения прав водительское удостоверение не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Также экзаменующийся не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.
Ожидается, что с 1 октября 2020 года вступят в силу более глобальные изменения. Речь идет прежде всего о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые принято называть «площадкой» и «городом». В рамках нового теста экзаменатор в первую очередь проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и другие) как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. При этом новые правила не отменяют требования к образовательным организациям иметь собственную учебную площадку, на что неоднократно обращали внимание в ГИБДД. И лишь после того, как кандидат на получение водительского удостоверения докажет, что владеет азами вождения, экзаменатор направит его для сдачи учебного маршрута на городских улицах.
Для получающих мотокатегории правила не изменятся: они, как и раньше, будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке.
Одновременно появится опция, которую ждут многие россияне: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.
Отметим, что ранее против некоторых нововведений в рамках данного постановления выступали Минэкономики и Минтранс РФ, а также ряд автошкол.
Как сообщает «Коммерсантъ», ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации постановления. В частности, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) теперь можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет).
Кроме того, ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Например, после лишения прав водительское удостоверение не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Также экзаменующийся не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.
Ожидается, что с 1 октября 2020 года вступят в силу более глобальные изменения. Речь идет прежде всего о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые принято называть «площадкой» и «городом». В рамках нового теста экзаменатор в первую очередь проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и другие) как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. При этом новые правила не отменяют требования к образовательным организациям иметь собственную учебную площадку, на что неоднократно обращали внимание в ГИБДД. И лишь после того, как кандидат на получение водительского удостоверения докажет, что владеет азами вождения, экзаменатор направит его для сдачи учебного маршрута на городских улицах.
Для получающих мотокатегории правила не изменятся: они, как и раньше, будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке.
Одновременно появится опция, которую ждут многие россияне: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора.
Отметим, что ранее против некоторых нововведений в рамках данного постановления выступали Минэкономики и Минтранс РФ, а также ряд автошкол.
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