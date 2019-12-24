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Администрация Екатеринбурга в рамках нацпроекта обновит 16 объектов улично-дорожной сети

24 декабрь 2019 (09:28)

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Администрация Екатеринбурга планирует в 2020 году отремонтировать в муниципалитете 16 объектов из числа автодорог общего пользования местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации города, на эти цели в будущем году из бюджетов всех уровней планируется израсходовать 714 млн руб., из которых 95% — средства федерального бюджета.

«На сегодняшний день все конкурсные процедуры по отбору подрядчиков проведены. С началом строительного сезона дорожники приступят к ремонту этих дорог», — говорится в сообщении городской администрации.

Напомним, что приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2017 году, его реализация планируется до 2024 года включительно. Программа направлена на приведение автодорог крупнейших агломераций России в нормативное состояние.

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