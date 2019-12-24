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С 2020 года в России будет усилена защита интересов розничных инвесторов при брокерском обслуживании

УрБК, Москва, 24.12.2019. С нового 2020 года брокеры будут обязаны исполнять поручения клиентов на более выгодных условиях с учетом защиты их интересов, что предусмотрено законом о совершенствовании регулирования брокерской деятельности.



Как сообщается на сайте Центробанка РФ, данный документ одобрен Советом Федерации, он защищает имущественные права инвесторов и создает условия для развития института финансовых посредников.



«Закон устанавливает, что при отсутствии указаний клиента относительно параметров сделки брокер должен действовать в его интересах и выбирать наиболее выгодные для клиента параметры: лучшую цену актива, минимальные транзакционные издержки, надежных контрагентов. Документ также учитывает новые практики профессиональных участников рынка ценных бумаг. В частности, закон регулирует такой способ исполнения брокером поручений клиентов, как интернализация — заключение сделок брокером от своего имени и за свой счет в интересах клиента с одновременным заключением зеркальных сделок с этим клиентом. Вводится обязанность брокера совершать зеркальные сделки по цене сделки, совершенной за его счет. Также установлены особые правила для автоследования, запрещающие взимать вознаграждение за каждую сделку, совершенную в рамках такой услуги», — уточняет пресс-служба Банка России.



Кроме того, законопроект вводит новую обязанность брокера по предоставлению клиенту информации, необходимой для принятия инвестиционного решения. Сейчас такую информацию предоставляют лишь наиболее ответственные финансовые посредники. По словам представителей ЦБ, с принятием данного закона подобную практику должны будут внедрить все брокеры.



«Начиная с 2021 года спектр активов, которые брокер может принимать от клиента для обеспечения маржинальных сделок, будет расширен за счет включения в него иностранной валюты и драгоценных металлов. Их можно будет также зачислять на специальный брокерский счет, что будет гарантировать защиту от взыскания по долгам брокера. Также закон дает возможность применять пропорциональное регулирование профучастников при создании системы внутреннего контроля. Сейчас законодательство не предусматривает в этой области дифференцированного подхода в зависимости от масштаба деятельности и характера совершаемых операций и компании подчас несут излишнюю регуляторную нагрузку», — говорится в официальном сообщении ЦБ.



«Совет Федерации одобрил проект закона, который является результатом совместной работы Банка России с участниками рынка по совершенствованию и регулированию брокерской деятельности. Законопроект получился, на наш взгляд, сбалансированным: учитывает интересы инвесторов, профессионального сообщества и регулятора. На уровне закона теперь закреплена обязанность брокера исполнять поручение клиента на лучших условиях и предоставлять ему весь спектр информации, необходимой для принятия инвестиционного решения, например, оценок или комиссиях. Брокер должен исполнить сделку по лучшей цене, даже если клиент не указал цену в поручении. Одновременно с этим расширяется спектр имущества, с которым брокер может совершать биржевые сделки в том числе в интересах клиентов. Это иностранная валюта, драгоценные металлы и иные биржевые товары. Возможность использования этого имущества на специальных брокерских счетах дает гарантированную защиту клиентов от взысканий по долгам брокера», — пояснила директор Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина.



Напомним, что ранее в Центробанке РФ состоялось заседание Экспертного совета, где прошло обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов — физических лиц — с целью усиления защиты их прав на финансовом рынке.

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