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Вдова экс-владельца Уралтрансбанка подала в суд на кредитную организацию

23 декабрь 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Вдова бывшего владельца Уралтрансбанка Валерия Заводова — Елена Заводова подала иск к ПАО «Уральский транспортный банк» и ООО «ФОРЕСТ». Об этом говорится в материалах суда.

Елена Заводова требует признать договор залога от 23 июня 2015 года недействительным. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 20 января 2020 года.

Напомним, что в октябре 2018 года Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. В ноябре того же года регулятор подал заявление о банкротстве банка.

Основным бенефициаром Уралтрансбанка являлся Валерий Заводов, напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения. 10 октября 2019 года экс-глава банка скончался в Лондоне от инфаркта.

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