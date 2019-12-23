Новости дня
Вдова экс-владельца Уралтрансбанка подала в суд на кредитную организацию
23 декабрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Вдова бывшего владельца Уралтрансбанка Валерия Заводова — Елена Заводова подала иск к ПАО «Уральский транспортный банк» и ООО «ФОРЕСТ». Об этом говорится в материалах суда.
Елена Заводова требует признать договор залога от 23 июня 2015 года недействительным. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 20 января 2020 года.
Напомним, что в октябре 2018 года Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. В ноябре того же года регулятор подал заявление о банкротстве банка.
Основным бенефициаром Уралтрансбанка являлся Валерий Заводов, напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения. 10 октября 2019 года экс-глава банка скончался в Лондоне от инфаркта.
Елена Заводова требует признать договор залога от 23 июня 2015 года недействительным. Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 20 января 2020 года.
Напомним, что в октябре 2018 года Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. В ноябре того же года регулятор подал заявление о банкротстве банка.
Основным бенефициаром Уралтрансбанка являлся Валерий Заводов, напрямую ему принадлежали 37,78% акций кредитного учреждения. 10 октября 2019 года экс-глава банка скончался в Лондоне от инфаркта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Лондоне скончался от инфаркта экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов
- В Лондоне скончался от инфаркта экс-владелец Уралтрансбанка Валерий Заводов
- В отношении экс-председателя правления Уралтрансбанка Валерия Заводова возбуждено уголовное дело
- Суд оставил в силе решение о банкротстве Уралтрансбанка
- Банк России подал заявление в суд о банкротстве Уралтрансбанка